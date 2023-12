Jesi: cede l’asfalto, chiusa via Rosselli. Viva Servizi al lavoro

JESI – Cede l’asfalto, chiusa via Rosselli e rivoluzionata la viabilità a Jesi, a ridosso di Porta Valle e delle mura storiche.

In via Rosselli, nel tratto che collega appunto la zona di Porta Valle e via Mazzini – via del Torrione con l’inizio di viale Trieste, si è verificato un cedimento dell’asfalto che ha richiesto l’immediata interdizione al traffico per i veicoli. Sul posto il personale incaricato da Viva Servizi è attualmente al lavoro per intervenire sulla rete idrica sottostante la strada interessata.

Chi dunque percorre via Mazzini o via Torrione non può attualmente svoltare in via Rosselli per raggiungere viale Trieste e l’area stazione ma solo proseguire diritto dall’una all’altra. A sua volta chi percorre via Acqua in direzione ovest non può svoltare su via Rosselli nel tratto dell’ex Club Milan e verso Porta Valle ma, alla rotatoria, può imboccare la stessa via solo in direzione Prato.