Jesi, Caterpillar: settimana cruciale

Entro oggi, 14 febbraio, l'azienda attende la presentazione nero su bianco delle offerte da parte degli interessati a rilevare il sito di via Roncaglia. Poi si torna al Mise e in Tribunale. Il 17 Consiglio comunale aperto sul tema

JESI – Caterpillar, si apre una settimana cruciale per il futuro dello stabilimento jesino, giunti ormai a meno di dieci giorni dalla scadenza, il 23 febbraio, della procedura di mobilità che darebbe il via ai licenziamenti dei 189 occupati a tempo indeterminato. Un esito che si spera di scongiurare, magari con un’apertura da parte dell’azienda, nel nuovo incontro di domani 15 febbraio al Mise, o con una pronuncia del giudice favorevole alla denuncia per comportamento antisindacale presentata dai sindacati: seconda udienza in Tribunale il 18 febbraio.

Oggi, 14 febbraio, Caterpillar attende la presentazione nero su bianco delle offerte da parte degli interessati a rilevare il sito di via Roncaglia: cinque ad oggi le aziende che si sono presentate in visita a Jesi: la lombarda Duplomatic un paio di realtà emiliane, interessamenti anche marchigiani.

Domani al Ministero dello sviluppo economico tornerà a riunirsi il tavolo di confronto sulla vertenza jesina. Riunione in presenza ma l’azienda americana dovrebbe presenziare solo a distanza. Il sindaco Massimo Bacci ha parlato a riguardo di «prudenziale ottimismo. Fondamentale sarà il senso di responsabilità dell’azienda a concedere ulteriore tempo affinché manifestazioni di interesse a rilevare lo stabilimento di Jesi possano essere formalizzate in maniera ufficiale e dettagliata».

Giovedì prossimo 17 febbraio Consiglio comunale aperto a Jesi sul tema: “Caterpillar: evoluzione e prospettive. Non solo la difesa di una fabbrica, ma anche quella del lavoro, del territorio, del valore e della forza di Comunità”. La seduta si terrà con la modalità da remoto, mediante collegamento alla piattaforma Zoom. Invitati il presidente della Regione, assessori e consiglieri regionali, i parlamentari eletti nella provincia, i sindaci della Vallesina, le organizzazioni sindacali, la proprietà Caterpillar, la Confindustria e, per motivi tecnici, i primi 50 nominativi che si prenoteranno all’indirizzo segreteria.generale@comune.jesi.an.it. La prenotazione per seguire direttamente dalla stanza virtuale i lavori consiliari e intervenire sarà possibile entro le 12 del 17 febbraio. Sarà comunque possibile per tutti seguire la seduta in diretta streaming dal sito web del Comune.