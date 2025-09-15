Jesi, cartello stradale bruciato. Il sindaco: «In questa città, posizioni e parole di intolleranza, saranno sempre respinte»

«L’atto vandalico contro il cartello è l’inevitabile risultato della campagna di islamofobia scatenata da soggetti che non hanno perso l’occasione di farsi pubblicità gratuita in vista delle prossime elezioni regionali», ha detto il sindaco

JESI – «L’atto vandalico contro il cartello sulla sicurezza stradale dove appare l’immagine di una donna con passeggino è l’inevitabile risultato della campagna di islamofobia scatenata da soggetti che non hanno perso l’occasione di farsi pubblicità gratuita in vista delle prossime elezioni regionali. Si tratta di una campagna d’odio della peggiore specie – alimentata sui social ormai trasformati in amplificatori di frustrazioni – che una comunità democratica e inclusiva come quella della città di Jesi non può in alcun modo accettare», spiega il primo cittadino Fiordelmondo.

Per la campagna di comunicazione sulla sicurezza stradale in città, infatti, di recente, sono state installate bandierine sui pali dell’illuminazione delle arterie via XX Luglio, viale King, viale del Lavoro. Tra le immagini una, quella con una donna che spinge un passeggino, che ha alimentato le polemiche. Ora a quel cartello è stato dato fuoco.

LEGGI ANCHE: Jesi, burqa o non burqa? É polemica sulla campagna per la sicurezza stradale

E poi Lorenzo Fiordelmondo aggiunge: «Strumentalizzare per fini elettorali un messaggio che richiama tutti e tutte ad una maggiore attenzione in strada per ridurre il numero di investimenti che vedono coinvolti pedoni e ciclisti e che sono in costante e preoccupante crescita, misura il livello di serietà, credibilità ed affidabilità di chi se ne rende protagonista. Questo episodio, di così basso livello, non può che tornare a sottolineare il peso e le conseguenze del linguaggio d’odio, ma al contempo ci dà l’ occasione per ribadire che, in questa città, posizioni e parole di intolleranza, saranno sempre respinte».