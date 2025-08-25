Nozze d'oro per Carlo Capecci e Rita Perticaroli. Mezzo secolo di intesa, lavoro e valori condivisi celebrati domenica (24 agosto) con famiglia, amici e una cerimonia nell’abbazia di Sant’Elena, a Serra San Quirico

JESI – Cinquant’anni insieme. Mezzo secolo da quel meraviglioso “sì” che ha permesso a Carlo e Rita di costruire la loro vita, la loro famiglia, le loro radici. Festa grande domenica per le nozze d’oro dell’imprenditore Carlo Capecci 74 anni e della sua compagna di vita Rita Perticaroli 73 anni. Ex costruttore e imprenditore, Capecci è in pensione, ma ancora attivo nelle collaborazioni con la cooperativa CSG Facility di cui è consigliere, si occupa di consulenze edili e nelle energie rinnovabili.

Rita, volto amico di tanti jesini, per molti anni ha gestito negozi di abbigliamento e calzature. Un’unione solida e speciale la loro, cinquant’anni di amore, di cammino condiviso e di vita trascorsa fianco a fianco: Carlo e Rita hanno celebrato domenica (24 agosto) il traguardo delle nozze d’oro, un anniversario che racchiude una storia di dedizione, famiglia e valori autentici.

Si sono sposati il 24 agosto 1975, da allora hanno percorso insieme mezzo secolo, affrontando gioie e difficoltà con coraggio e complicità. Dal loro amore è nata la figlia Francesca, che insieme ai due nipoti Aurora e Mattia hanno reso la festa ancora più speciale, accompagnando i nonni all’altare.



La cerimonia si è svolta nella chiesa abbaziale di Sant’Elena a Serra San Quirico, dove Carlo e Rita hanno rinnovato le promesse matrimoniali davanti a don Mariano Piccotti e ai propri cari, emozionando tutti i presenti.

C’era anche il virologo Massimo Clementi, testimone dello sposo, che ha rinnovato il suo impegno e la sua presenza al fianco della coppia. In più, rispetto a 50 anni fa, l’amore della figlia Francesca, dei nipoti Aurora di 19 anni e Mattia di 14. Rita, meravigliosa e scintillante nel suo abito tutto dorato, Carlo elegantissimo come non sentisse il peso di quei 50 anni.

A impreziosire la solenne celebrazione delle nozze d’oro, le armonie avvolgenti del violinista marchigiano Marco Santini, le cui note hanno accarezzato l’anima dei presenti, scandendo con dolcezza i momenti più toccanti del rito.

Gli addobbi floreali, nel segno dell’eleganza e della sobrietà, sono stati curati dal maestro fiorista Giuliano Mocchegiani, poi ad accendere la festa lo spettacolo pirotecnico, di luci a led e fuochi di Ottomix.

Un momento della cerimonia nell’Abbazia di Sant’Elena a Serra San Quirico

«Il segreto è rispettarsi sempre e non dimenticare mai di sostenersi a vicenda», hanno raccontato con il sorriso i due festeggiati, diventati ormai un esempio di vita coniugale da seguire. Un esempio che i nipoti hanno raccontato anche agli Scout, parlando di quei nonni fantastici, uniti e sempre presenti nella loro vita. Nonni che hanno saputo conciliare le rispettive attività imprenditoriali con la famiglia, superando le difficoltà che di volta in volta si presentavano. Pazienza, perseveranza e fantasia sono gli ingredienti essenziali della loro ricetta vincente. Nonni sprint, sempre contornati da tanti amici, amanti della convivialità, dell’organizzare feste e momenti di ritrovo. Sportivissimi, con Rita dedita a piscina e palestra, Carlo al giardinaggio e lo sci mantengono una vita dinamica e gioiosa.



Un anniversario speciale, che non celebra soltanto due persone, ma un’intera storia d’amore capace di resistere al tempo, come l’oro che dà nome a questo importante e invidiabile traguardo. Il prossimo? Le nozze di diamante, per festeggiare i 60 anni di matrimonio. Intanto, cari auguri da tutta la redazione di CentroPagina.