Jesi, il cantiere Pnrr manda in tilt la viabilità al Carlo Urbani. Il Tribunale del Malato: «Intervenire»

La segnalazione dei rischi arriva da Pasquale Liguori, presidente del Tribunale del Malato di Jesi. «Ancora una volta via Aldo Moro completamente intasata da mezzi pesanti come tir e gru, che erano in attesa di accedere al cantiere»

JESI – Lavori per la realizzazione dei nuovi Ospedale e Casa di Comunità con fondi Pnrr in via Aldo Moro e rischi per la viabilità in accesso all’adiacente ospedale Carlo Urbani, a causa del via vai dei mezzi pesanti del cantiere. La segnalazione dei rischi arrivata da Pasquale Liguori, presidente del Tribunale del Malato di Jesi.

«Tutto tace – evidenzia Liguori – dopo la nostra segnalazione dei giorni scorsi al Sindaco di Jesi e alla Direzione AST circa il cantiere aperto per la costruzione della Casa e dell’Ospedale di comunità. Stamattina (ieri 7 aprile, nda) ancora una volta la via Aldo Moro, unica via di accesso al Carlo Urbani, era completamente intasata da mezzi pesanti come tir e gru, che erano in attesa di accedere al cantiere».

Prosegue Liguori: «Ci chiediamo cosa si sta aspettando per prendere decisioni sulla viabilità all’ospedale, cosa aspettiamo che qualcuno si faccia male ? Che gli ingorghi impediscano il passaggio dei mezzi di soccorso? Noi le proposte le abbiamo inviate ad entrambi i soggetti: modificare la viabilità in un senso unico in modo da diminuire il flusso di veicoli in entrambi i sensi di marcia onde evitare incidenti, ovvero individuare un altro accesso al cantiere che non sia sulla sola via di accesso all’ospedale. Invitiamo ancora una volta Sindaco e Direzione AST ad intervenire. Sarebbe auspicabile che si sedessero intorno allo stesso tavolo per trovare una soluzione al problema in questione salvaguardando l’incolumità dei cittadini».

È su 9.077 metri quadrati di terreni ceduti in diritto di superficie gratuita all’Ast dal Comune e situati, per chi sale verso il Carlo Urbani, sul lato sinistro di via Aldo Moro, che sono stati avviati i lavori per i nuovi Ospedale e Casa di Comunità. Progetti da quasi 9 milioni di euro complessivi, di cui 7,3 targati Pnrr.