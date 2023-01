Jesi, cantiere al cavalcavia: Viale della Vittoria riapre

Intorno alle 17 di domani 20 gennaio si torna, per ora, a transitare sotto il ponte di via Gramsci. Ma più avanti il cantiere richiederà altri e più lunghi periodi di stop

JESI – «Nel pieno rispetto dei tempi previsti, malgrado il maltempo, si informa che domani pomeriggio (20 gennaio) intorno alle 17 riaprirà al traffico Viale della Vittoria». Lo rende noto l’amministrazione comunale. Si chiude così la prima settimana di chiusura totale al transito richiesta dai lavori in corso sul cavalcavia di via Gramsci. Ma non sarà l’unica né l’ultima. Più avanti, quando sarà sull’arcata centrale sottostante il cavalcavia che si interverrà, lo stop dovrà essere replicato e per tempi più lunghi. Ma va intanto in archivio la prova generale, durata 5 giorni per consentire lavori sulla parte soprastante il cavalcavia con rischio di caduta di materiale.

Jesi, la chiusura di viale della Vittoria all’altezza del cavalcavia

Se la campagna di comunicazione per avvisare delle modalità di chiusura del Viale della Vittoria e dei conseguenti cambiamenti della viabilità ha tutto sommato consentito di “assorbire” abbastanza bene la situazione sul posto, in questi giorni sono stati naturalmente soprattutto gli itinerari alternativi a finire sotto stress, con code sull’asse sud da un lato e via Erbarella dall’altro che nelle ore di punta si sono fatte più lunghe e pesanti di quanto già non accada in condizioni normali.

Quello al cavalcavia è una intervento che riguarda consolidamento statico e sismico delle strutture portanti, risanamento conservativo delle finiture e rinnovamento degli elementi architettonici come contro soffittature e parapetto. Lavori per 680mila euro.

«Un intervento particolarmente complesso – ha spiegato l’assessora ai lavori pubblici Valeria Melappioni – che si concluderà non prima della prossima estate. Vi saranno legittimi disagi che cercheremo di attenuare il più possibile, ma siamo consapevoli che si tratta di un’opera fondamentale per garantire la piena sicurezza di una fondamentale infrastruttura. Nostro compito è effettuare tutti gli interventi necessari per garantire alla comunità di poter vivere la città nella sua pienezza e nella massima tranquillità».