Il bilancio tracciato dalla organizzazione dell'evento e i vincitori in ciascuna delle categorie impegnate. In campo oltre 200 giocatori e 56 squadre

JESI – «Si è conclusa con un successo travolgente l’edizione 2025 del Canestreet, l’evento che ha trasformato il cuore di Jesi in un palcoscenico di sport, musica, intrattenimento e socialità. Un appuntamento che, ancora una volta, ha saputo conquistare il pubblico con serate cariche di energia, spettacolo e partecipazione». È il bilancio tracciato dalla organizzazione dell’evento.

Jesi, Canestreet 2025. L’organizzazione: «Successo straordinario»

«Ogni sera, diverse centinaia di persone hanno affollato le vie e le piazze della città, confermando Canestreet come uno degli eventi più attesi dell’estate jesina. Il basket 3×3, vero protagonista della manifestazione, ha richiamato atleti e appassionati da tutta la regione e non solo, offrendo un grande spettacolo sportivo sotto le stelle. Oltre 200 giocatori, dai 14 ai 40 anni, con un nuovo record regionale a livello di squadre under iscritte per un torneo estivo di pallacanestro: 40 under + 16 senior, per un totale di 56 squadre!»

«Accanto al torneo, non sono mancati momenti di intrattenimento, uno spazio dedicato ai più piccoli per avvicinarsi al mondo della palla a spicchi, spettacoli di danza, un’attenzione al rispetto dell’ambiente minuzioso, che hanno contribuito a creare un’atmosfera unica e coinvolgente. Il successo della manifestazione è stato reso possibile grazie all’impegno degli organizzatori volontari che credono nel valore di un evento capace di unire sport, giovani e comunità: Michele Mosca, Giacomo Mosca, Riccardo Maldini, Lorenzo Fava, Federico Rossetti, Marco Rossetti, Carletto Maria Audino, Samuele Schiavoni, Emanuele Mosca, Silvano Rossetti, Sara Schiavoni, Rebecca Mosca, Claudia Rossetti, Manuel Garofoli, Eleonora Leti e Ilaria Cassarino. Un torneo che ha visto dei vincitori lottare fino all’ultima partita per aggiudicarsi la vittoria, regalando emozioni e passione».

Vincitori Categoria Under 14: Partizan Degrado (MVP Marco Stroppa)

Vincitori Categoria Under 16: I Comodi (MVP Antonio Latini)

Vincitori Categoria Under 18: Sballati del Tiro (MVP Jeremy Berluti)

Vincitore gara di tiro da 3 punti Under e Senior: Antonio Latini

Vincitori Categoria Senior: Tequillers (MVP Giovanni Moretti)

«Siamo estremamente soddisfatti della risposta del pubblico e della qualità delle serate – dichiarano gli organizzatori – Il calore e la partecipazione che abbiamo visto ogni sera sono la prova che Canestreet è molto più di un evento sportivo: è un momento di aggregazione che appartiene a tutta la città».

«Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno reso possibile questa edizione e hanno contribuito, con passione e dedizione, a scrivere un nuovo, straordinario capitolo della storia di Canestreet: Comune di Jesi, Asd Aesis 98, Dejavu, Andreoli, Diatech Pharmacogenetics, King Sport, Ottica Franco Carletti, Paolo Carniani, Caffè Imperiale, Farmacia Martini, Sec Ponteggi, Assicurazioni Generali, Atp Roller, Comm. Filippo Santinelli, Scortichini Auto, Banca BCC, Onoranze Funebri Santarelli, Termoidraulica Grifoni, Autoscuola Corinaldesi, Vibici, About Home, Profumeria Lulù, Life Color, Studio Dentistico Delfino, Cassano Edilizia, Carrozzeria Scarponi, Magenta Tattoo, Telaggiusto, Lab035, Fratelli Romagnoli, Sarà Poke Ti Amo, Hotel Dei Nani, Equipe Hair, Natalucci, Termentini, Dolcevita, Macelleria Canafoglia Fabio, Mastrofruttaio, Bottega Della Moto, Car Wash, Pasta Fresca Urbani, Elettrocentro, Alfonsino, My Little flow market, JesiClean, Ente Palio San Floriano, Scuola Danza Cinzia Scuppa e JesiServizi. Arrivederci al 2026! Gli organizzatori del Canestreet 2025».