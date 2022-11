Metti una sera a Jesi con tre Campioni del Mondo, ospiti de “Lo Svevo” – VIDEO

JESI – Simone Anzani, Fabio Balaso, Mattia Bottolo: tutti e tre Campioni del Mondo lo scorso 11 settembre in Polonia con la maglia della Nazionale azzurra, tutti e tre alfieri della Cucine Lube Civitanova in Superlega, sono stati ospiti per una serata speciale di relax insieme ai loro cari nel cuore del centro medievale di Jesi e in particolare nello scrigno di storia e di gusto della residenza ‘Lo Svevo’, in Piazza Ghislieri. A due passi da Piazza Federico II, luogo di nascita nel 1194 dell’imperatore Federico II di Svevia, lo “Stupor Mundi”, e dal gioiello quattrocentesco di Palazzo della Signoria.

Serata speciale per i Campioni del Mondo Bottolo, Anzani e Balaso

Il tris di iridati è stato accolto dalla famiglia Baldi, di cui è storico e consolidato il legame con la Lube. Professionale e pallavolistico. Dal 2016 la “Ing. Claudio Baldi Srl”, studio tecnico che offre la propria collaborazione alle aziende in materia di brevetti, marchi e design registrati, compare come griffe principale sulla maglia del libero della Cucine Lube. Ovvero, oggi, proprio Fabio Balaso, agli ultimi Mondiali, e ancora prima agli Europei pure vinti dall’Italia, premiato come miglior libero della competizione. E da Baldi era arrivata, alla vigilia della partenza per la spedizione iridata, la promessa: in caso di successo, gli azzurri della Cucine Lube sarebbero stati ospiti a Jesi de “Lo Svevo”, residenza storica di proprietà di Stefania Ceccarelli, moglie dell’ingegner Baldi. Promessa mantenuta: da parte del trio azzurro, tornato col migliore dei risultati possibile dalla Polonia, e ovviamente da parte dello sponsor della Cucine Lube Civitanova.

«Con l’azienda Lube la collaborazione e il rapporto da parte del nostro studio sono di lunga data – ricorda Maurizio Baldi, socio della “Ing. Claudio Baldi Srl” – e, da qualche anno, questo legame si è tradotto anche in una sponsorizzazione sul campo di volley. Con reciproca soddisfazione, dato che la Cucine Lube ha inanellato nel tempo successi su successi e che i due liberi che hanno vestito la “nostra” maglia, prima il francese Jenia Grebennikov e oggi Fabio Balaso, hanno entrambi ottenuto straordinari risultati».

Per il trio di giocatori, l’incanto dell’accesso a “Lo Svevo” passando dal bel portale cinquecentesco restaurato e poi di scoprire, fra soffitti in legno di fine quattrocento e decorazioni d’epoca, la meraviglia di sale che consentono di viaggiare nel tempo pur restando ben saldi nell’accoglienza e nell’agio del presente. Per loro, cena al “Chichibio” e poi una notte a “Lo Svevo”, prima di tornare a Civitanova per gli allenamenti di preparazione al ritorno in campo di domenica prossima.

Simone Anzani, Fabio Balaso, Mattia Bottolo ospiti de “Lo Svevo” Simone Anzani, Fabio Balaso, Mattia Bottolo ospiti de “Lo Svevo”

«Due mesi dopo, continuiamo a portare con noi la forza di un risultato straordinario ottenuto rappresentando il nostro Paese – dice il centrale Campione del Mondo Simone Anzani – ed è bello avere oggi questa opportunità fra un appuntamento e l’altro di un calendario ricco di impegni». Dice lo schiacciatore Mattia Bottolo: «Sono nelle Marche da due mesi e sto scoprendo una regione ricca di storia e variegata, da centri a vocazione di mare come Civitanova ad una città con un centro medievale come Jesi. Una terra affascinante». Spiega Fabio Balaso: «Una bella occasione quella di poterci concedere una pausa di relax in questa bellezza. Non è semplice ritagliarsi spazi in una stagione serrata ma oggi possiamo goderci questo momento. Poi di nuovo al lavoro per la prossima gara».