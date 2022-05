Jesi, camion in fiamme in via Fontedamo: autista morto carbonizzato

Tragico incidente verso le 22 di questa sera in via Fontedamo, zona industriale della città. Sul posto i mezzi del 118, la Croce Verde, i vigili del fuoco e la polizia

JESI – Tragico incidente questa sera verso le 22 in via Fontedamo, zona industriale della città. Un mezzo pesante che trasportava trattori ha perso il controllo impattando contro i piloni della superstrada 76 e della ferrovia. Forse il conducente ha avuto un malore o un colpo di sonno. Il tir ha arrestato la sua corsa fuori controllo contro il secondo pilone del ponte della ferrovia, incendiandosi. La cabina di guida, divorata dalle fiamme, ha imprigionato il conducente che è morto carbonizzato all’interno.

Una scena raccapricciante, una tragedia che si sta consumando in questi minuti alle porte di Jesi. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, il 118 e la croce verde, con gli agenti del Commissariato. L’area è interdetta al traffico. Stanno lavorando per domare le fiamme e bonificare l’area. I vigili del fuoco sono presenti con 5 automezzi.

(notizia in aggiornamento)