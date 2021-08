Jesi, cambia la viabilità in via dei Gobbi

Divieto di transito per chi proviene da via San Marcello, eccezion fatta per i residenti. Motivi di sicurezza, scaturiti dalle segnalazioni degli utenti e dalle valutazioni degli uffici, a monte della sperimentazione dal 1 settembre prossimo a fine anno

JESI – Cambia in via sperimentale, dal 1 settembre prossimo, la viabilità di via dei Gobbi, strada di collegamento fra quartiere San Giuseppe e la campagna della periferia cittadina, usata da molti come scorciatoia per raggiungere il centro urbano. Fino a fine anno non sarà però più possibile farlo.

Stop infatti all’ingresso in città da quella parte. Dal 1 settembre prossimo divieto di transito per chi proviene da via San Marcello, eccetto che si tratti di chi abita nella strada.

«In via dei Gobbi – è la decisione presa del Comune – a seguito delle segnalazioni pervenute da parte degli utenti e delle valutazioni svolte dagli uffici è opportuno modificare in via sperimentale, dal 1 settembre fino al 31 dicembre 2021, la viabilità al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. In caso di riscontro positivo della sperimentazione si provvederà, previa approvazione da parte della Giunta Comunale, alla modifica definitiva».

La modifica comporta appunto la istituzione del divieto di transito per tutti i mezzi provenienti da via San Marcello, eccetto residenti, domiciliati e dimoranti. Una viabilità d’accesso alla città dalla parte del quartiere San Giuseppe che sconta più di un problema: dalla scorsa primavera l’ammaloramento di parte del calcestruzzo del ponte sulla Granita ha consigliato di ridurvi la carreggiata, concentrando il transito al centro così da evitare il carico sui lati dove maggiori sono le criticità.