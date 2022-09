Jesi, calci a una macchina e colluttazione col proprietario: interviene la Polizia

JESI – Escalation di tensione ieri 25 settembre verso le 20,30 in via Giacomo Acqua nei pressi di Porta Valle, quando due tunisini hanno iniziato a prendere a calci una vettura, una Fiat Panda, parcheggiata a bordo strada. Il baccano ha messo in allarme i residenti della palazzina di fronte – padre, madre e figlio – proprietari del mezzo, che in quel momento stavano cenando. Si sono dapprima affacciati alla finestra per mandare via i due vandali poi, visto che le grida non ottenevano nulla, sono scesi in strada. E’ stato il padre di famiglia (52 anni) a tentare di fermarli, ma i due gli si sono scagliati contro e allora è sceso in strada anche il figlio per difendere il genitore.

Ne è scaturita una colluttazione e quel parapiglia ha spaventato i residenti che hanno chiamato il 112. Sul posto, oltre all’ambulanza della Croce verde di Jesi sono intervenuti anche la Polizia locale con 3 pattuglie e la Polizia di Stato. Il 52enne è stato portato al Pronto soccorso con un codice giallo di media gravità, mentre i due tunisini sono stati bloccati e condotti in Commissariato per essere identificati e per le pratiche del caso. Successivamente, la Croce verde è dovuta intervenire nei locali del Commissariato dove uno dei due tunisini stava dando in escandescenze e si era ferito; all’arrivo dei sanitari, ha iniziato a tirare testate all’ambulanza e aggredire gli agenti e i sanitari che cercavano di calmarlo. E’ stato quindi bloccato e portato in ospedale con un codice giallo per tutti gli accertamenti del caso. La vettura ha subìto il danneggiamento dello specchietto retrovisore e qualche ammaccatura della carrozzeria.