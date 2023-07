Jesi, c’è la “bussola digitale” per accompagnare i cittadini verso i servizi online

JESI – Per aiutare i cittadini a familiarizzare con le nuove tecnologie e i servizi fruibili on line, c’è ora il “facilitatore digitale”: figura messa a disposizione grazie ai fondi Pnrr, assegnati dalla Regione ai Comuni aderenti al progetto, e già attiva alla Biblioteca Planettiana mentre poi, dal 18 settembre, si sdoppierà fra questa e l’Informagiovani. La presentazione in Comune: per Piazza Indipendenza, l’assessora alla formazione Emanuela Marguccio e la responsabile della digitalizzazione Elena Calabrese, per la Regione Andrea Sergiacomi, funzionario responsabile per la transizione digitale, il project manager Saverio Del Priori e la coordinatrice dei facilitatori Giulia Pigliapoco. E inoltre Stefano Gori: sarà lui ad accompagnare i cittadini verso l’utilizzo degli strumenti messi a disposizione tramite piattaforme informatiche – servizi comunali, prenotazioni appuntamenti, siti governativi, SPID e quant’altro – e dei servizi online di privati e Amministrazioni Pubbliche.

Fino al 17 settembre il facilitatore sarà presente solo in Biblioteca: martedì e venerdì con orario 9- 13 e 15-19, mercoledì dalle 9 alle 13 dato che l’Informagiovani è chiuso. In seguito ci si potrà rivolgere il martedì alla Planettiana 9-13 e all’Informagiovani 15-18; il mercoledì alla Planettiana (9-13); il venerdì a Informagiovani (10-13) e Planettiana (15-19). Consigliato fissare un appuntamento, rivolgendosi direttamente alla Planettiana o all’Infomagiovani o digitalmente all’apposito sito web regionale.

«L’obiettivo è non lasciare indietro nessuno» dice Marguccio. «L’intento – spiega Calabrese – è rivolgersi a singoli cittadini ma andare anche loro incontro con lezioni e gruppi di formazione». Per Sergiacomi: «Progetto ambizioso, che si pone dalla parte di chi domanda, e non di chi offre, servizi».