Jesi, bomba d’acqua e alberi abbattuti: emergenza in Vallesina

JESI – Alberi divelti e finiti sulla sede stradale, una macchina intrappolata sotto alle fronde di una pianta sradicata dal vento, rami spezzati e allagamenti un po’ ovunque. L’ondata di improvviso maltempo che un’ora fa si è abbattuta sulla Vallesina con forti piogge, grandine e vento ha causato numerosi disagi. L’allarme più importante in via Clementina, al confine con la Coppetella, dove un’auto in transito è stata sorpresa dal crollo di un albero che l’ha centrata in pieno. Il conducente è rimasto ferito e sul posto sono intervenuti oltre ai Vigili del fuoco anche i Carabinieri e i sanitari del 118. Lungo la Sp76 che collega Jesi a Chiaravalle, in territorio di Monsano un grosso platano è stato sradicato dalle forti raffiche di vento: si è piegato in mezzo alla carreggiata, ostacolando il transito. È successo proprio davanti all’azienda Manservigi-BBold. Altri alberi sono caduti in via San Marcello, via Ripa Bianca, via Montesecco e molti rami in viale della Vittoria. Un allagamento in zona Parco Primo Maggio a Chiaravalle, in corrispondenza del sottopassaggio. Al lavoro squadre di operai comunali, la Polizia locale di Jesi e le forze dell’ordine.