Jesi, bomba d’acqua e danni: cede il tetto della cappellina delle Grazie

JESI – Bomba d’acqua nella notte e una lunga scia di danni che si è protratta fino alla mattinata. Numerosi gli interventi di Vigili del fuoco, Polizia locale e tecnici al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza in città. Lungo Corso Matteotti i pompieri sono intervenuti al santuario di Santa Maria delle Grazie, dove si è sfondata parte del tetto tra il chiostro e la chiesa, in prossimità del confessionale e della cappellina.

Sul posto anche i tecnici comunali, coordinati dall’architetto Alberto Federici, insieme alla Polizia locale. Sempre lungo Corso Matteotti, i pompieri sono intervenuti per un dissesto statico in una palazzina a ridosso dell’incrocio con via Pastrengo, dove si è verificato il cedimento di una porzione ornamentale di una finestra di un appartamento al secondo piano. Inoltre, si sono registrati allagamenti ai sottopassi di Jesi est, Goldengas e via Latini; via Mazzangrugno è stata interessata da smottamenti di fango. Il forte vento ha piegato alberi sulla sede stradale in via Ancona e via Tabano.