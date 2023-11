JESI – È tempo di Black Friday Week alla palestra Il David di Jesi. Fino a lunedì 27 novembre prossimo compreso, ll David, storico punto di riferimento per il benessere e la forma fisica sul territorio, coccola tutte e tutti i suoi utenti, consolidati e nuovi, e coltiva il legame speciale con loro riservando una serie di sorprese, vantaggi e omaggi.

«A Il David, da sempre, trovano risposta alle loro esigenze e un ambiente accogliente e confortevole tutti coloro che vogliono dedicarsi e dedicare del tempo al proprio star bene: amanti e professionisti del body building e del fitness e anche e soprattutto uomini e donne di tutte le età che sentono la necessità di rimettersi o mantenersi in forma» spiega Andrea Valeri, manager della palestra di via Santi che è un fiore all’occhiello del mondo Panatta, che ne è proprietario e da sempre la fornisce delle sue migliori attrezzature. «Alla base della nostra attività – prosegue Valeri – un elemento fondamentale: la qualità. Quella dei nostri macchinari Panatta tutti di ultimissima generazione e quella dei nostri istruttori e istruttrici, tutti rigorosamente laureati e formati ai migliori livelli».

«L’intero parco macchine de Il David – ricorda Valeri – è stato totalmente rinnovato nel dicembre del 2022, con le linee Panatta, Free Weight e Monolith per la parte isotonica, e le linee Fenix e Panatta Pininfarina per il cardio. Mille e cinquecento metri quadrati di club e oltre cento macchinari per l’allenamento installati da meno di un anno e che garantiscono le migliori prestazioni e la più aggiornata funzionalità. Il David, peraltro, conta su due altri punti di forza: un servizio di Personal Training, che assicura a chiunque entri e si alleni qui una consulenza e un’assistenza personalizzate e ritagliate sulle sue esigenze, e il fatto di vedere ricompresa all’interno di ogni tipologia di abbonamento la frequentazione di tutti i corsi disponibili in palestra». Un’ampia gamma di corsi, che va dal Functional Training al Total Body e al Calisthenics, dallo Spinning al Walking, Jump e Fit Dancing, allo Yoga Hatha e al Pilates. Grande novità della stagione il corso di Cross Energy, disciplina basata sul CrossFit, che consente di allenare forza e resistenza, a corpo libero e attraverso l’utilizzo di pesi ed attrezzi, con movimenti ad alta intensità.

«Alla competenza e professionalità delle figure del nostro staff, dal servizio accoglienza al corpo istruttori, aggiungiamo la presenza e il supporto tutti i lunedì pomeriggio del dottor Attilio Ciarmatori nella sua specializzazione di osteopata, e tutti i venerdì pomeriggio della dottoressa Angela Carboni, biologa nutrizionista. Professionisti che completano la messa a disposizione di servizi a tutto tondo per ciò che riguarda il benessere». Qualità affermate che da quest’anno si sono viste attribuire anche un riconoscimento in più. «Abbiamo avviato la collaborazione con la Clementina 2020 Volley, società di pallavolo femminile che ha scelto di fare allenare a Il David le proprie giocatrici, impegnate nel campionato nazionale di Serie B1».