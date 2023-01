Jesi, in biblioteca uno sportello di aiuto informatico per la cittadinanza

JESI – Tutti coloro per i quali il computer è un rompicapo, ed Internet ancora un mistero, potranno chiedere aiuto il sabato mattina in Biblioteca Planettiana. Dal 28 gennaio, infatti, sarà di nuovo attivo lo sportello gratuito di assistenza informatica: uno dei volontari dell’associazione Anteas sarà a disposizione per chiarimenti su temi come l’utilizzo della posta elettronica, la navigazione in Internet, il collegamento da remoto per le videoconferenze e molto altro ancora, compreso l’utilizzo dei servizi bibliotecari come la consultazione della biblioteca digital o dei cataloghi informatici.

La Biblioteca ha ritenuto opportuno attivare questo servizio di aiuto alla cittadinanza in seguito alla diffusione sempre maggiore della tecnologia su dispositivi come personal computer, tablet e smartphone – il cui utilizzo non sempre è semplice ed intuitivo – per svolgere attività lavorative, scolastiche o di svago a distanza, come appunto la lettura.

Il servizio sarà svolto presso la Salara della Biblioteca Planettiana, utilizzando i pc a disposizione dell’utenza, tutti i sabati in quattro turni di mezzora, dalle 10.30 alle ore 12.30. È necessario prenotare lo sportello di assistenza, anticipando la domanda o il problema informatico al bibliotecario al bancone o chiamando lo 0731 538387.