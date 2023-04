Jesi, beni comunali all’asta per 3,1 milioni di euro

JESI – Beni comunali all’asta per oltre 3,1 milioni di euro. La loro vendita «è un interesse strategico per l’Amministrazione – spiegano dal Comune – sia perché i previsti introiti sono destinati al finanziamento di parte degli interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche sia perché tali proprietà, non utilizzate da tempo, sono soggette a processi di degrado che ne diminuiscono il valore». Il prossimo 13 maggio la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Ecco il dettaglio.

In vendita due porzioni di fabbricato adibite a esercizio commerciale in Corso Matteotti, per 400mila e 246mila euro. Sempre in Corso Matteotti, sul mercato due appartamenti per 124mila e 100 euro di base d’asta. Si vende poi la quota di proprietà comunale del 50% di Villa Federici in viale Cavallotti: 298mila e 400.

Per l’unità immobiliare in via Roma si chiedono13mila 365 euro. Ne occorrono 46mila 235 per l’area di via Rossi. Ci sono inoltre l’area agricola in via Piandelmedico (146.046,10 euro); la Casa colonica ex Arca Felice in via Minonna (118.872 euro); terreni e annessi agricoli ex Arca Felice in via Minonna (191.520 euro). E ancora l’abitazione rurale in via Gobbi (254mila euro), l’ex scuola di Castelrosino (79.800 euro), le case coloniche di via Macerata (67mila) e via Querciabella a Santa Maria Nuova (€ 44.452,59). Sempre in via Querciabella abitazione e garage per 79mila e 800 euro. Infine i cinque lotti edificabili dell’area Appennini Alta per prezzi da 210mila, 249mila, 260mila, 135mila e 500, 170mila euro.