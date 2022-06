Jesi al ballottaggio, Italexit: «No indicazioni di voto, entrambi i candidati antitetici a noi»

JESI – Nessuna indicazione di voto da Italexit ai suoi elettori, in vista del ballottaggio di domenica prossima 26 giugno fra i candidati sindaco del centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo (Pd, Jesi in Comune, Jesi Respira, Repubblicani Europei, Con Senso Civico, al primo turno 7 mila e 603 voti, il 45, 61%,) e delle liste civiche Matteo Marasca (Jesiamo, Patto per Jesi, Orizzonte Jesi, Riformisti per Jesi, 6 mila e 73 voti, il 36,43%). È la posizione decisa dal partito fondato dal senatore Gianluigi Paragone, che in alleanza col Popolo della Famiglia aveva candidato a sindaco Marco Cercaci e ottenuto 700 voti, il 4,2% (489, il 3,27% per la lista Italexit).

Il Coordinamento Italexit Jesi fa sapere: «Italexit Jesi ringrazia innanzitutto tutti i cittadini jesini che ci hanno onorato del loro voto mettendo una croce sul simbolo Italexit. Dopo una attenta riflessione con il gruppo dei candidati e degli iscritti, abbiamo deciso di non dare indicazioni di voto in merito al prossimo ballottaggio, nel pieno rispetto della libertà individuale di scelta degli elettori. Riteniamo infatti che i due candidati si collochino in una posizione antitetica rispetto ai valori fondanti del partito e che per questo motivo non possono meritare il nostro supporto per il ballottaggio del 26 giugno».

Degli altri contendenti al primo turno, anche per Paola Cocola di Lavoro e Libertà nessuna indicazione di voto mentre Antonio Grassetti di Fratelli d’Italia ha con forza indicato ai suoi elettori di votare per Matteo Marasca e le civiche.