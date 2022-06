Jesi al ballottaggio: ecco le ipotesi di Consiglio comunale con Fiordelmondo o Marasca sindaco

JESI – Jesi verso il ballottaggio: ecco le due ipotesi di Consiglio comunale in caso di vittoria, il 26 giugno prossimo, del candidato del centrosinistra Lorenzo Fiordelmondo o di quello delle liste civiche Matteo Marasca.

Jesi al ballottaggio: il Consiglio comunale con Fiordelmondo sindaco

Le previsioni assegnano nella maggioranza 8 consiglieri al Pd, 4 a Jesi in Comune uno ciascuno per Jesi Respira, Repubblicani Europei e Con Senso Civico. Per i dem, entrerebbero dunque Emanuela Marguccio (232 preferenze), Luca Polita (185), Filippo Bartolucci (147), Giacomo Mosca (146), Maurizio Bregallini (120), Antonio Balestra (110), Paola Montecchiani (96), Paola Tonini Cardinali (96). Per Jesi in Comune, Samuele Animali (365), Agnese Santarelli (354), Filippo Cingolani (126), Francesco Coltorti (115). Jesi Respira avrebbe Alessandro Tesei (90), i Repubblicani Europei Lorena Santarelli (57), Con Senso Civico Paola Lenti (192).

Sui banchi della minoranza, 4 posti per Jesiamo: il candidato sindaco Matteo Marasca, Marialuisa Quaglieri (414), Ugo Coltorti (180), Tommaso Cioncolini (180). Un posto ciascuno per Patto per Jesi (Giancarlo Catani, 89), Orizzonte Jesi (Matteo Sorana, 117), Riformisti per Jesi (Francesco Rossetti, 161). Per Fratelli d’Italia due seggi: il candidato sindaco Antonio Grassetti e Chiara Cercaci (138).

Jesi al ballottaggio: il Consiglio comunale con Marasca sindaco

A Jesiamo andrebbero 7 seggi: a Marialuisa Quaglieri, Ugo Coltorti e Tommaso Cioncolini si unirebbero Guglielmo Cherubini (152), Nicola Filonzi (120), Daniele Massaccesi (118), Matteo Baleani (93). Ma in caso di vittoria civica Quaglieri è già destinata al ruolo di vice sindaco e assessora, con ingresso al suo posto di Youssef Whabi (87). Patto per Jesi arriva a 3 con Giancarlo Catani, Paolo Crognaletti (63), Francesca Gironi (49). Lo stesso Orizzonte Jesi, con Laura Veroli (107) e Gessica Mattei (81) a raggiungere Matteo Sorana. Per i Riformisti, oltre a Francesco Rossetti, dentro Maurizio Barchiesi (115).

All’opposizione il Pd avrebbe 5 seggi: il candidato sindaco Lorenzo Fiordelmondo, Emanuela Marguccio, Luca Polita, Filippo Bartolucci, Giacomo Mosca. Due per Jesi in Comune: Samuele Animali e Agnese Santarelli. Uno a Jesi Respira, Alessandro Tesei. Rimangono fuori Repubblicani Europei e Con Senso Civico. Un solo seggio in tale ipotesi a Fratelli d’Italia, con Antonio Grassetti.

Fuori in ogni caso dal Consiglio risulta invece essere il cartello Italexit – Popolo della Famiglia che ha candidato a sindaco nel primo turno Marco Cercaci.