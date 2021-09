Jesi, avvistato un lupo in via don Cappannini

JESI – Si aggirava indisturbato in mezzo alla strada ed è stato subito notato. Grande sorpresa per gli automobilisti di passaggio nella zona industriale Zipa di Jesi, ieri sera verso le 22, per l’avvistamento di un lupo.

L’animale è stato notato soprattutto in via don Angelo Cappannini, nei pressi della sede della Croce Verde. Ma in realtà non è la prima volta che i lupi scendono a valle e si avvicinano anzi al centro abitato cittadino. Altri avvistamenti, proprio due settimane fa nella stessa zona: il lupo si aggirava verso via don Minzoni. Non pericoloso per le persone, l’animale ha comunque destato un certo spavento e numerosi sono i commenti social che si rincorrono a ogni avvistamento. L’unico rischio, nel caso ci si imbatta in un lupo per strada, è quello di poter fare un incidente (come avviene anche nel caso di cinghiali), quindi si raccomanda la massima prudenza.