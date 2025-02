Jesi: altri avvistamenti del lupo in città

Altri avvistamenti in via Gramsci, in piazza Bramante e nell'area verde della scuola primaria Federico Conti, tutti in orario serale

JESI – E’ più spaventato che affamato il lupo solitario che si aggira smarrito per la città ormai da settimane. L’esemplare, già avvistato in via Tobagi, Coppi, XX Luglio, via Roma, via Cupramontana, è stato di nuovo avvistato in centro.

Due le segnalazioni più recenti, di pochi giorni fa: in via Gramsci e in piazza Bramante. I cittadini che si sono trovati faccia a faccia con il lupo, lo hanno filmato e fotografato, affidando ai social la segnalazione e andando ad allungare così la lista degli avvistamenti documentati che consentono di “mappare” le zone dove si sposta.

Stavolta l’animale è stato notato in piazza Bramante e poco dopo, verso le 20 lungo via Gramsci, mentre transitava spedito nei pressi della Barbieria di “Figaro” Graziano Fabrizi, già chiusa a quell’ora. In particolare, una donna ha segnalato la presenza del lupo sui social in piazza Bramante, descrivendo di essere stata a sua volta avvisata dalla Polizia locale.

L’animale era stato anche segnalato aggirarsi spaventato e in cerca di cibo nell’area verde della scuola “Federico Conti”. Dunque, si raccomanda di prestare attenzione specie nel passeggio serale e con gli animali da affezione.