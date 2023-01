JESI – Servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati: le pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Jesi, coordinate dal comandante Elpidio Balsamo, hanno messo in atto una serie di interventi sulle principali strade di collegamento della Vallesina, per reprimere quei comportamenti illeciti da parte di alcuni automobilisti che mettono in grave pericolo l’incolumità degli utenti della strada. Nell’ambito dei controlli, domenica scorsa i Carabinieri della Stazione di Staffolo hanno denunciato a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria un 22enne residente in Vallesina. Controllato di notte alla guida un’auto, è risultato con un tasso alcolemico superiore al consentito. Pertanto è scattato il contestuale ritiro della patente di guida.

Lunedì, un 43enne residente fuori Regione, è stato sottoposto a controllo stradale sempre in orario notturno dai Carabinieri della Stazione di Chiaravalle. A seguito di perquisizione personale lo hanno trovato in possesso di circa 1,5 grammi di cocaina. L’uomo è stato segnalato alla competente Autorità Amministrativa per uso personale di stupefacenti. È stato inoltre segnalato all’autorità giudiziaria per rifiuto di sottoporsi agli accertamenti medici per constatare alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di stupefacenti, che il 43enne evidenziava al momento del controllo. Altra contestazione per uso personale di stupefacenti è stata elevata dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi ad un 31enne straniero che nella mattinata di ieri al parco del Vallato è stato trovato in possesso di circa 0,15 grammi di hashish. II servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jesi continueranno incessanti a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.