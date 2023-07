Jesi, auto si incendia mentre è in marcia: la conducente si mette in salvo in tempo

JESI – Stava transitando al volante della sua Y10 lungo via Mario Lenti, nel quartiere ex Smia, quando improvvisamente ha notato del fumo che usciva dalla parte anteriore del vano motore. È successo oggi pomeriggio a Jesi verso le 18,30. Spaventata, la conducente – una 40enne – ha capito che la macchina stava per incendiarsi e con prontezza di riflessi, l’ha subito fermata, in mezzo all’incrocio con via Livatino, e si è allontanata mettendosi in salvo. Ha fatto appena in tempo a uscire dall’abitacolo che l’utilitaria si è incendiata, con ogni probabilità a causa di un guasto meccanico o di un malfunzionamento dell’impianto di alimentazione a gpl.

La donna, spaventata ma illesa, ha lanciato l’allarme al 112 facendo intervenire i Vigili del fuoco di Jesi oltremodo tempestivi essendo di passaggio lungo viale del Lavoro di rientro dagli ultimi interventi di messa in sicurezza delle strade dopo il maltempo di ieri. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la vettura, che però ha riportato danni ingenti alla carrozzeria, alla parte anteriore del motore e dell’abitacolo. Un po’ di trambusto nel quartiere ma per fortuna nessuno è rimasto ferito o intossicato.