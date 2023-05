Jesi, auto si sfrena al Murri, fa strike di mezzi fuori posto e finisce contro un albero. Il TdM: «Problema sosta da affrontare»

JESI – «Le conseguenze potevano essere gravissime». Lo evidenzia Pasquale Liguori, responsabile del Tribunale del Malato di Jesi, segnalando quanto accaduto questa mattina 8 maggio all’ospedale Murri quando un’auto, lasciata in sosta davanti all’ingresso dell’immobile che oggi ospita fra gli altri alcuni servizi sanitari e gli uffici tecnici dell’Ast, si è sfrenata e ha imboccato in discesa il vialetto pedonale sottostante. Risultato, alcuni veicoli – contro cui il mezzo è andato a finire – danneggiati e poi corsa dell’auto finita contro un albero. Solo la fortuna ha voluto che, in quel momento, non ci fossero persone nella strada interessata. Liguori pone in evidenza la gravità di quanto successo e torna, con una lettera indirizzata alla commissaria straordinaria dell’Ast Nadia Storti, a puntare il dito contro il problema sosta nell’area ospedaliera del Carlo Urbani e del Murri.

L’incidente al Murri

«Alla luce di quanto accaduto stamane – scrive Liguori – quando un’auto parcheggiata davanti all’ingresso del vecchio Murri si è “sfrenata” e ha percorso per un tratto la via che conduce all’uscita del nosocomio andandosi a schiantare contro un albero e danneggiando altre parcheggiate lungo la stessa via. Fortunatamente nessun pedone era presente sulla strada, altrimenti oggi contavamo qualche ferito o peggio. Precisiamo subito che le citate auto (peraltro alcune anche di proprietà Ast) non dovevano assolutamente essere lì, in quanto parcheggiate sulle aree riservate ai pedoni. Si ripropone ancora una volta l’ormai annoso problema dei parcheggi al Carlo Urbani, più volte abbiamo segnalato nel tempo il mancato rispetto dei parcheggi per disabili, cosa che ogni tanto si ripete ancora. Chi deve accompagnare un paziente in carrozzella al reparto di fisiatria non sa dove parcheggiare e si deve comunque trovare un posto. Ma ciò che ci preoccupa oggi maggiormente è l’incolumità dei pedoni, anche anziani con bastoni che ogni giorno percorrono la via. È ora che Ast e Comando dei vigili urbani siedano attorno a un tavolo per regolamentare finalmente i parcheggi all’interno dell’ospedale».