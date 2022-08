Jesi: auto ribaltata in via XX Luglio, interviene l’eliambulanza

JESI – Allarme pochi minuti fa per un incidente stradale avvenuto lungo via XX Luglio, nei pressi del parco del Ventaglio. Secondo una primissima ricostruzione- al vaglio della Polizia locale che sta intervenendo – si tratterebbe di un auto ribaltata e nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco per liberare le persone incastrate all’interno dell’abitacolo, i sanitari del 118 e della Croce verde e la Polizia locale. Data la dinamica e temendo per le condizioni dei feriti, è stato anche attivato l’elisoccorso. Sta atterrando anche l’eliambulanza Icaro01 da Torrette.

(Notizia in aggiornamento)