Jesi, auto contro camion: allarme sulla Sp502

JESI – Spettacolare incidente questa mattina verso le 11,30 sulla Sp502, la strada provinciale che collega Jesi a Staffolo. A scontrarsi sono stati una Lancia Y e un camion. Un impatto tremendo, tanto che entrambi i mezzi in seguito all’urto sono finiti fuori strada.

La donna alla guida dell’auto – una 30enne residente a Filottrano – è rimasta incastrata nelle lamiere e per liberarla c’è voluto l’intervento dei Vigili del fuoco di Jesi. Sulle prime si è temuto per lei tanto che dalla centrale operativa del soccorso di Ancona è stata inviata anche l’eliambulanza Icaro01. Enormi i disagi alla viabilità sia durante le fasi dei soccorsi che in quelle successive della rimozione dei mezzi incidentati. La strada Sp502 nella parte jesina a ridosso dell’uscita di Jesi ovest della superstrada è stata chiusa al traffico con una pattuglia della Polizia locale di Jesi impegnata a deviare il traffico. Chiusa anche nella parte più a nord, verso Coste di Staffolo, dove le auto e i mezzi in transito sono stati indirizzati verso percorsi alternativi. La donna, ferita ma cosciente, è stata trasferita a bordo dell’ambulanza della Potes di Filottrano al pronto soccorso di Jesi con un codice giallo, l’autotrasportatore medicato sul posto. Rilievi a cura dei Carabinieri della Stazione di Chiaravalle.