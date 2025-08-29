JESI – Il Gruppo Solidarietà analizza il rapporto tra domanda di sostegni e offerta di servizi nel territorio dell’Ambito sociale/Distretto di Jesi. «Una forbice estremamente alta che dice quanto ampia sia la distanza tra necessità e risposte», spiega l’ente.

«Prendendo come riferimento le persone che hanno necessità di assistenza continuativa 4.154 (4% della popolazione). Per quanto riguarda gli adulti, circa il 75% dei beneficiari è di età superiore a 65 anni. Si può quindi stimare che le persone con più di 65, che dunque rientrano nella “categoria di anziani” siano 3.115. Sulla base dei posti nelle residenze per anziani nel territorio e della occupazione da parte delle persone riconosciute percettori di indennità di accompagnamento abbiamo stimato circa 730 persone che vivono in residenza pari, al 23%. A casa vivrebbero dunque circa 2.385 persone pari al 77%», spiega l’ente.

Che prosegue: «Se, l’indicatore del numero di persone in condizione di “non autosufficienza”, offre un quadro generico, allo stesso modo rispetto all’offerta occorre distinguere non solo il quanto ma anche il come. Ovvero, indagare anche l’adeguatezza della risposta. Un’adeguatezza che ad esempio in alcuni casi può avere anche un metro quantitativo (ad esempio: ore di assistenza domiciliare o entità del contributo economico a sostegno del lavoro di cura), in altre, come nei servizi residenziali occorre andare più in profondità. I “posti letto”, non automaticamente si somigliano anche quando sono identici in termini autorizzativi. Dunque conta anche il come, ovvero i modelli di riferimento. Per quanto riguarda il sostegno alla domiciliarità possiamo stimare che circa il 22% delle persone che vivono a casa riceva una qualche forma di sostegno. 110/120 persone attraverso servizi (Centro diurno e assistenza domiciliare); 430 attraverso trasferimento monetario per sostegno lavoro di cura (assegno di cura, disabilità gravissima, sostegno malati Sla)».

Persone con demenza, alcuni dati (Fonte: Gruppo solidarietà)

Persone con demenza. Dati diffusi alcuni anni fa dall’Azienda sanitaria indicavano in circa 1.700 le persone con demenza residenti nel nostro territorio. Un numero che risulta significativamente più basso se confrontato con quelli indicati Piano demenze della regione Marche: 35.000 a livello regionale. Nei fatti, l’unico servizio dedicato è quello del Centro diurno (20 posti). A livello residenziale sono autorizzati soli 28 posti di Residenza protette demenze (di cui 12 alla “Casa di Riposo” di Jesi) ed i restanti nel numero di qualche unità in altre residenze. Ma non sono posti reali. Non sono posti effettivamente dedicati.

Nelle residenze convenzionate delle Marche le persone con demenza sono il 41%. Nel nostro territorio dove sono ricoverate (in tutte le strutture) circa 730 persone non autosufficienti, avendo come riferimento quel dato, sono circa 280 le persone con demenza; nessuna in un posto dedicato. Qualche decina vivono anche in posti per autosufficienti. L’inevitabile conseguenza di tutto questo è la contenzione meccanica e prima ancora farmacologica. Una situazione indegna. Non basta chiedere più letti, occorre avere servizi residenziali che siano adeguati alle esigenze delle persone. Se poi spostiamo la nostra attenzione su “chi sta a casa”, vediamo che le famiglie sono sostanzialmente sole, aiutate dalle assistenti familiari (in totale, nel nostro territorio se ne possono contare, tra regolari e irregolari tra 1.500 e 2.000).

Liste di attesa

Liste di attesa per un posto in residenza. Prendiamo ora il dato delle liste di attesa per l’ingresso in una residenza protetta anziani. Vediamo, il solo il dato quantitativo. A fronte di un’offerta convenzionata di circa 470 posti, abbiamo una lista di attesa certificata da parte del Distretto sanitario, di 339 persone. Alle quali si dovrebbero aggiungere quelle che vivono in posti autorizzati ma non convenzionati e quelle in posti per autosufficienti. Significa che in attesa ci sono tante persone quante quelle “ricoverate”.

«È evidente che questo dato impressionante indica che molti di queste non entreranno mai e dovranno cercarsi risposte alternative di tipo privato. La domanda è: i Comuni possono non conoscere questa situazione? Non ritengono di dover rappresentare, attraverso lo strumento del Comitato dei Sindaci di Ambito territoriale, le esigenze di questi cittadini? Al fondo, forse, rimane la convinzione che questi problemi siano di esclusiva competenza familiare», spiega il Gruppo Solidarietà.

Ruolo dei Comuni. La domanda è: i Comuni possono non conoscere questa situazione? Non ritengono di dover rappresentare, attraverso lo strumento del Comitato dei Sindaci di Ambito territoriale, le esigenze di questi cittadini? Al fondo, forse, rimane la convinzione che questi problemi siano di esclusiva competenza familiare.

Assistenza domiciliare di competenza comunale. Nel nostro territorio nel 2023 la erogavano 9 Comuni su 21 (dati recenti sul 2024 segnalano un miglioramento). «Un servizio che i Comuni forniscono non con fondi propri, ma con quelli del fondo nazionale e regionale non autosufficienze. Non ci sono domande? Possibile che a fronte di un numero così alto di persone non autosufficienti che vivono a casa (circa 2.400) i Comuni non riescano a spendere le risorse loro assegnate? L’assistenza domiciliare arriverebbe a meno del 4% della popolazione, tenendo anche conto che non tutti i beneficiari (in totale circa 90) sono persone con necessità di assistenza continuativa», spiega il Gruppo Solidarietà.