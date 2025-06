Jesi, Asp: è Daniele Tassi il nuovo presidente designato. Il saluto di Gianfranca Schiavoni

Nuovo Consiglio di Amministrazione per l'Asp, in seno al quale come consuetudine assumerà il ruolo di presidente il componente designato dal Comune di Jesi

JESI – Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ed il suo vice, nonché assessore ai servizi sociali Samuele Animali hanno partecipato all’assemblea dei soci dell’Asp Ambito 9 che ha provveduto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione.

Il nuovo consiglio di amministrazione risulta così composto: Luca Bonvecchi, Roberta Romagnoli, Daniele Tassi, Sara Valentini e Monaldo Vignati.

«Come assessore ai servizi sociali di Jesi e come Comitato dei Sindaci – ha dichiarato Samuele Animali – desidero esprimere pubblicamente un sincero ringraziamento per l’impegno profuso dalla presidente uscente del CdA di Asp 9, Gianfranca Schiavoni. Sono certo che non mancherà di assicurare in altre sedi e in altre forme l’impegno sociale dimostrato in questi tre anni di proficua collaborazione. Il ringraziamento va esteso agli altri membri del Consiglio di amministrazione per il prezioso contributo volto a garantire il buon funzionamento dell’Azienda per i servizi alla persona dei 21 Comuni dell’Ambito. Con l’occasione i migliori auguri di buon lavoro vanno a tutti i membri del nuovo CdA e in particolare a Daniele Tassi, indicato dal Comune di Jesi. Confidiamo che sapranno assicurare continuità e ulteriore sviluppo ai servizi prestati ai cittadini, contribuendo alla coesione sociale ed al benessere dell’intera comunità».

Nella prima riunione del nuovo consiglio di amministrazione sarà nominato il presidente.

Jesi, Asp: il saluto della presidente uscente Gianfranca Schiavoni

«Sono giunta – scrive Schiavoni – al termine di questo mandato, che ho ricoperto con senso del dovere e imparzialità. Quando ho assunto questo incarico sapevo che sarebbe stato un percorso complesso, ma anche straordinariamente ricco. Il compito di prendersi cura delle persone più fragili è forse tra i più delicati che un ente pubblico possa svolgere. E lo abbiamo fatto, ogni giorno, con impegno, passione e spirito di servizio. Ho ricoperto l’incarico in un periodo particolarmente importante per l’azienda, appena insediata venivano finanziati 7 progetti del PNRR, che ci hanno permesso di realizzare tante iniziative, a partire dagli appartamenti per l’autonomia abitativa dei disabili, la ristrutturazione di “Casa delle genti”, alloggio per i senzatetto, l’housing first, un progetto per affrontare il problema della grave emarginazione abitativa, gli alloggi per gli anziani con il concetto della condivisione degli spazi e dei servizi. Ma abbiamo anche avviato percorsi innovativi, rafforzato reti territoriali, potenziato i servizi domiciliari e costruito alleanze solide con il terzo settore e gli enti locali».

Gianfranca Schiavoni

Prosegue Schiavoni: «L’azienda è cresciuta grazie alla sua capacità di visione, di intercettare le esigenze e le risorse attraverso una progettualità competente ed efficace. Ad oggi conta 78 dipendenti e solo nell’ultimo anno il fatturato è cresciuto di 5,3 milioni di euro. Ho messo a disposizione dell’azienda le mie esperienze professionali, ben conoscendo il senso di responsabilità sociale che anima molte aziende del nostro territorio, perché credo che l’inclusione sociali non si realizzi sono attraverso servizi efficienti, ma è soprattutto il collegamento e il supporto della comunità l’elemento determinante, e il lavoro è la condizione essenziale per l’inclusione dei fragili, per questo desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le aziende che, con responsabilità e sensibilità, hanno scelto di mettersi al servizio del sociale, hanno ascoltato le nostre difficoltà, a volte anche pratiche ed elementari, contribuendo concretamente ad agevolare i processi di inclusione e di integrazione. Grazie a queste collaborazioni siamo riusciti ad esempio ad attivare dei tirocini di inclusione sociale e dei ragazzi con autismo oggi entrano in azienda e lavorano; questo significa realizzare progetti inclusivi, creare reti solidali e offrire risposte più efficaci e dignitose a chi si trova in situazioni di fragilità. Questa collaborazione che oggi abbiamo instaurato dimostra che profitto e impegno sociale non sono in contrasto, ma possono camminare insieme verso un’idea di sviluppo che non lasci indietro nessuno».

«Desidero ringraziare di cuore il direttore dell’azienda, il dottor Franco Pesaresi, tutto il personale dell’Azienda, che ogni giorno dimostra professionalità e dedizione, i componenti del Consiglio di amministrazione, per il dialogo costruttivo e il confronto costante, tutti i Sindaci dei 21 Comuni, con cui abbiamo costruito sinergie preziose».