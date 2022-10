Jesi, nel fine settimana del Contemporaneo e delle famiglie al Museo inaugurazione per la Biblioteca Ragazzi

JESI – Sabato 8 ottobre gli appuntamenti della Giornata del Contemporaneo, anche serali, a Palazzo Pianetti e, nell’ambito del programma, anche l’inaugurazione ufficiale della nuova sede della Biblioteca Ragazzi che da settembre ha riaperto i battenti nei locali ex Maschiamonte e ex Centro Alzheimer di via San Giuseppe (poco lontano dalla precedente sistemazione, per 15 anni, presso la primaria Garibaldi). Domenica 9 i laboratori della Giornata F@Mu, dedicata a far scoprire alle famiglie la bellezza dei musei. Coinvolti a Jesi i Musei Civici di Palazzo Pianetti, Museo della Stampa, Museo Diocesano, Museo Federico II Stupor Mundi. Un ricco programma presentato dall’assessore alla cultura Luca Brecciaroli, da Simona Cardinali dei Musei Civici, Letizia Tombesi della Biblioteca Ragazzi e Katia Buratti del Museo Diocesano. E da Elisa Latini, artista jesina che alla biblioteca di via San Giuseppe dona la sua opera tattile in terracotta che ritrae la volpe del “Piccolo principe” di Saint-Exupery.

«Ci fa piacere- dice Brecciaroli – unire due appuntamenti nazionali, a cui le istituzioni museali cittadine aderiscono, ad uno locale, in un circolo che possa essere virtuoso per la comunità. Il grande impegno del personale comunale al lavoro nella cultura, sempre col sorriso, va ringraziato. Un impegno che ha permesso di riaprire la Biblioteca Ragazzi già a settembre, in tempo per l’inizio delle scuole. Ora l’inaugurazione ufficiale, felici che la struttura sia rimasta in un quartiere vivo e vivace come San Giuseppe, che di luoghi di relazione, crescita e comunità ha particolarmente bisogno».

Per la Giornata del Contemporaneo, tema l’ambiente. I Musei Civici di Palazzo Pianetti organizzeranno un’apertura straordinaria di una sezione della mostra “Elegia Fantastica. Le Marche tra ricordo e visione”, del fotografo di origine marchigiana Emanuele Scorcelletti. La mostra, già integralmente esposta dal 30 aprile al 4 settembre scorsi e visitata da oltre 5.000 fruitori, è attualmente visibile solo nella sezione “Visioni”, allestita nelle sale espositive “Betto Tesei” e aperta al pubblico negli orari di apertura dei Musei Civici. In via eccezionale, sabato 8 ottobre sarà possibile goderne anche in orario serale, dalle ore 21 alle 24, con visita guidata alle ore 22.00, durante la quale sarà possibile anche conoscere un lavoro del fotografo dedicato agli alberi, “L’Esprit des arbres”, un progetto di piantumazione in India. L’ingresso e la visita guidata saranno gratuiti (consigliata la prenotazione allo 0731 538439).

Nel pomeriggio, taglio del nastro per la Biblioteca Ragazzi, aperta dalle 16.30 alle 18.30 con servizio di prestito attivo. Alle 17 l’inaugurazione e il dono dell’opera di Elisa Latini. Il progetto di cui la volpe è parte è una mostra tattile itinerante nata nel 2018 che ha girato Lione (città natale dello scrittore Saint-Exupery), Roma, Senigallia, Ancona. I pezzi che la compongono sono concepiti per essere toccati e fruiti anche da non vedenti e ipovedenti. «Sono molto felice e orgogliosa di poter donare un pezzo della mia artealla Biblioteca dei Ragazzi – spiega Elisa Latini – che a sua volta ha arricchito la mostra dei miei allievi e allieve con libri proprio a tema volpe e con letture a cura di Umberto Bongiovanni. Tutto il mio progetto del Piccolo Principe prende ispirazione dai ragazzini e ragazzine che seguono i miei corsi e ai libri per bambini, perciò questa donazione è un vero e proprio cerchio che si chiude». Dalle 17.15 la Biblioteca ospiterà una serie di letture condivise, in collaborazione con le lettrici del gruppo “Nati Per Leggere”, e un laboratorio artistico a cura della stessa Elisa Latini.

Da sinistra Luca Brecciaroli, Simona Cardinali, Elisa Latini, Katia Buratti, Letizia Tombesi

Domenica 9 ottobre la Giornata F@Mu. Nel pomeriggio Musei Civici di Palazzo Pianetti, Museo della Stampa, Museo Diocesano, Museo Federico II Stupor Mundi si animeranno grazie ai diversi laboratori guidati dalla figura di Geronimo Stilton, il famoso topolino amato dai bambini, scelto a livello nazionale come emblema dell’edizione 2022 dell’iniziativa. Come ben sintetizzato dal titolo, “Diversi, ma uguali”, filo conduttore della giornata di quest’anno saranno l’accoglienza, l’inclusione, la tolleranza. Anche a Jesi verranno, quindi, proposti laboratori che guideranno i piccoli visitatori alla scoperta dell’unicità dell’altro. È consigliata la prenotazione nei musei, che propongono le attività con orari prestabiliti.