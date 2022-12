Jesi, arriva il grande cinema: al Piccolo di San Giuseppe la troupe di “Fillide”

JESI- È fissata per venerdì 23 dicembre, alle ore 21.30, la proiezione e l’incontro con i registi, gli attori e la troupe di “Fillide”, cortometraggio presentato in anteprima alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia tra gli eventi di Fabrique du cinema.

Un appuntamento prenatalizio da non perdere quello che si terrà in via San Giuseppe 25, occasione per approfondire la tematica del cortometraggio, ispirato all’enigmatico romanzo di Calvino Le città invisibili parte dalla stessa volontà di dare un ordine al caos del reale, ma anche per incontrare i professionisti marchigiani che ne hanno preso parte.

Ideato e scritto durante la pandemia da Anna Concetta Consarino, che lo ha diretto in co-regia con Jonathan Soverchia, il corto è stato prodotto da GUASCO con il sostegno di ORIZZONTI – Bando di sostegno per produzioni cineaudiovisive di Marche Film Commission, Fondazione Marche Cultura, Regione Marche. L’opera, interpretata da Giorgia Fiori e Iacopo Cicconofri, con la fotografia di Claudio Marceddu e le musiche del compositore dorico Raffaele Petrucci, è stata presentata in anteprima alla 79a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia tra gli eventi di Fabrique du cinema.

Le riprese sono state realizzate negli spazi suggestivi della Casa Museo Colocci – Vespucci di Jesi, a Staffolo (An) e nel Mercato delle Erbe di Ancona. Ha lavorato al progetto una troupe di circa 20 professionisti marchigiani formati all’Accademia di Belle arti e design Poliarte di Ancona. Marchigiani anche gli attori protagonisti, Giorgia Fiori di Ascoli Piceno e Iacopo Cicconofri di Tolentino.