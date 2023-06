A Jesi arriva “Aria fresca”, 100 eventi per l’estate in città

JESI – Si chiama “Aria fresca”. È il titolo del cartellone estivo degli eventi jesini. «Grazie allo sforzo congiunto dell’amministrazione comunale e di molti soggetti la nostra città si appresta ad offrire molte iniziative ed eventi delle più svariate tipologie: cinema, musica, danza, teatro, incontri, sport, approfondimenti e così via, con alcuni momenti clou, come la rassegna di cinema all’aperto, che fa il suo ritorno a grande richiesta dopo alcuni anni, o il Festival Pergolesi Spontini di fine luglio e inizio agosto, con le sue importanti serate musicali e teatrali», spiega l’amministrazione.

Sono molti ed eterogenei gli appuntamenti che caratterizzeranno quasi ogni serata delle prossime settimane, frutto di iniziative dell’amministrazione, di associazioni, di quanti hanno presentato proposte all’interno della manifestazione di interesse estiva delle scorse settimane e delle tante attività presenti in città. Oltre 100 gli appuntamenti in programma.