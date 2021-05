Jesi, arrestato un latitante responsabile di estorsione ai danni di un parente

JESI – Aveva fatto perdere le sue tracce, pur essendo gravato da un’ordinanza di custodia in carcere, ma i carabinieri di Jesi lo hanno scovato e arrestato. È accaduto ieri sera, 26 maggio. In manette un 35enne senza fissa dimora che da giorni si muoveva sul territorio nazionale per non farsi trovare.

Unitamente ai carabinieri della stazione di Torino (Barriera di Milano), i militari del comando jesino lo hanno intercettato a seguito di un’attività di ricerca congiunta e lo hanno assicurato alla giustizia. Si è reso responsabile dei reati di estorsione continuata, ottenendo illecitamente 2 mila euro da questa sua attività, ai danni di un suo parente. Ma non solo. I reati sono stati commessi anche in città.