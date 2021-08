Jesi: area verde del bocciodromo, Binci (Pd) sollecita interventi

JESI – Sporcizia e degrado nell’area verde limitrofa al bocciodromo di via La Malfa, Andrea Binci incalza l’amministrazione affinché proceda alla manutenzione ordinaria e straordinaria della zona.

«Quest’area – spiega Binci – è diventata ormai meta di bivacchi notturni. Da tempo i residenti si lamentano, trovando spesso la mattina cartacce, bottiglie rotte, rami a terra e resti di piccoli falò. Nelle vie limitrofe si sono inoltre evidenziati anche atti vandalici alle auto, con specchietti retrovisori spaccati. Recentemente in via de Gasperi si sono verificati alcuni danni alle autovetture parcheggiate, a causa di forti raffiche di vento, che hanno determinato la caduta di alcuni rami dalle piante, evidenziando così una scarsa manutenzione del verde presente».

via De Gasperi

Il consigliere democrat evidenzia che la zona è frequentata da famiglie e bambini che utilizzano i pochi giochi installati, «i quali oggi risultano danneggiati, senza che ci sia da tempo una verifica ed una manutenzione – sottolinea -. Sarebbe opportuno valorizzare quest’area magari con delle panchine, una fontanella, riservando magari una parte a sgambatoio per i cani. La valorizzazione della zona verde potrebbe avere un effetto positivo per limitare la presenza di malintenzionati. Sarebbe inoltre auspicabile una maggiore manutenzione del verde e potatura delle piante e sarebbe necessario un maggior controllo dell’area da parte delle autorità competenti. Anche i marciapiedi delle vie limitrofe hanno necessità di un intervento. Le periferie della nostra città non possono essere abbandonate a loro stesse».

A tale proposito, Binci chiede, attraverso un’interpellanza consiliare, «quali provvedimenti ha inteso adottare l’Amministrazione Comunale o come intende trattare la questione relativa all’area verde vicino al Bocciodromo».