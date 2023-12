Jesi, l’area parcheggio tra le vie Garibaldi e dei Mille sarà “Largo del Mutuo Soccorso”

JESI – Inaugurata la nuova area parcheggio all’angolo tra via Garibaldi e via dei Mille, nel cuore del quartiere San Giuseppe, lì dove fino a pochi anni fa sorgeva l’edificio ex sede della società di Mutuo Soccorso prima e Partito Repubblicano poi, demolito per motivi di sicurezza. Una targa ricorda sul posto “Qui sorse la Casa del Mutuo Soccorso Giuseppe Mazzini, inaugurata il 30 maggio 1920”. «Questo spazio – ha detto il sindaco Lorenzo Fiordelmondo prima di scoprire la targa – sarà intitolato Largo del Mutuo Soccorso. Questo non è solo un parcheggio, prendendo in mano un progetto che abbiamo trovato abbiamo voluto inserirvi elementi che lo rendessero un’area di relazioni fra i cittadini. Abbiamo previsto il verde, la sistemazione di marciapiede e fermata bus, la realizzazione di un attraversamento pedonale su viale del Lavoro. Un altro dato: gli amici del Centro islamico Al-Huda hanno dato la disponibilità, e stringeremo con loro un Patto di collaborazione, a occuparsi della cura dello spazio verde».

L’area parcheggio di via Garibaldi

Spiega l’assessora Valeria Melappioni: «Un progetto che mette insieme tante esperienze e esigenze. Lo spazio sarà dedicato auna sosta a tempo, definiremo con ordinanza per quanto. Il verde non poteva per motivi tecnici essere piantato adesso, lo sarà tra circa un mese. Le rastrelliere per le bici, l’illuminazione, il parcheggio realizzato con materiale permeabile all’acqua in una zona che ha sofferto in passato danni in occasione di piogge ingenti sono tutti aspetti frutto di una sinergia importante».

L’intervento, da 138mila euro, ha messo a disposizione 18 posti auto, punti sosta per moto e bici e prevede una stazione di ricarica per le auto elettriche. A completare l’opera il percorso pedonale che, da via dei Mille, raggiunge gli edifici del lato opposto di Viale del Lavoro, dove è stato realizzato un attraversamento pedonale rialzato.

Si giunge al termine una lunga vicenda, che si era aperta con lo stato di abbandono del vecchio immobile ed era proseguita con le ordinanze per la messa in sicurezza, l’abbattimento, la permuta con cui il Comune, nel 2020, ha inserito la superficie di via Garibaldi (insieme al terreno in Via delle Nazioni dove sta sorgendo il palascherma e ad uno spazio verde tra Via San Marco e Via Rinaldi) nello scambio con i 2.800 metri quadrati di area edificabile residenziale in Via Appennini (432 mila euro di valore, più 100 mila a titolo di conguaglio). Al suo subentro alla precedente, l’attuale amministrazione ha poi rivisto il progetto originario eliminando alcuni degli stalli previsti per mantenere uno spazio verde in più.