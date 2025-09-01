Jesi, area ex ospedale da ripensare: incarico da 63mila euro e un anno di tempo

JESI – Area dell’ex Ospedale Civile di viale della Vittoria da ripensare, incarico da poco più di 63mila euro e un anno di tempo a disposizione. Via all’avviso pubblico, le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara dovranno arrivare entro il 30 settembre prossimo. Oggetto del servizio «la redazione – spiega il capitolato – degli elaborati relativi alla variante parziale al PRG denominata “Masterplan dell’area dell’ex Ospedale di Viale della Vittoria” sulla base degli indirizzi forniti dall’Amministrazione Comunale di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 05.08.2025 e sulla base degli esiti della fase partecipativa indetta dall’amministrazione comunale».

L’ex Ospedale Civile di viale della Vittoria è stato definitivamente dismesso nel 2014 col completamento del trasferimento al Carlo Urbani. I plessi principali sul viale sono stati demoliti nel 2021, resta ancora da abbattere l’ex laboratorio analisi su Corso Matteotti. Resterà invece in piedi, protetto da vincolo, lo storico edificio settecentesco del Fatebenefratelli sul Corso.

L’obiettivo ora è arrivare ad un Masterplan per nuovo piano di recupero dell’area. Una variante urbanistica che «superi – spiega la delibera di Giunta adottata in merito – le attuali previsioni del Piano vigente, approvato nel 2005 e mai convenzionato». Un Piano che, rimasto sulla carta, di proroga in proroga prevede al momento la sua scadenza al 24 aprile 2026. L’amministrazione comunale ha annunciato a riguardo «l’avvio di un percorso partecipativo per sbloccare la riqualificazione». Di «un’area strategica per Jesi – hanno parlato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora all’urbanistica Valeria Melappioni – lo abbiamo scritto nel programma e ce lo chiedono cittadini e cittadine. Ora è il momento di affrontarla seriamente, con un percorso aperto e condiviso, per sbloccare finalmente questa situazione ferma da troppo tempo». Dell’area il Comune è proprietario solo per il 12%, il resto appartiene all’Ast, che sarà coinvolta nel percorso. La competenza sulla pianificazione urbanistica è però comunale e dunque ecco l’atto di indirizzo.

«Questa iniziativa – specifica il Comune – si avvarrà del supporto scientifico dell’Università Politecnica delle Marche, in base al protocollo d’intesa siglato, confermando la volontà di collaborare con le eccellenze del territorio, come già avvenuto con l’Università di Camerino per il Viale della Vittoria. Le istanze e i dati dell’esperienza partecipativa saranno la base su cui verrà redatta la proposta di variante urbanistica che costituirà la nuova regola per i futuri interventi di recupero e riqualificazione dell’area. Professionalità di grande esperienza e visione, selezionate attraverso una “manifestazione di interesse”, saranno inoltre chiamate a mettere l’area al centro di un dibattito urbanistico, non solo locale, che possa portare sul nostro territorio istanze per una città contemporanea di qualità».