Jesi, area ex ospedale: aperto il nuovo parcheggio

JESI – Aperto da oggi 10 luglio al pubblico il nuovo parcheggio nell’area dell’ex ospedale, sul Viale della Vittoria. «Un progetto – annuncia l’amministrazione – reso possibile grazie alla collaborazione con l’Azienda Sanitaria Territoriale, che ha permesso di restituire alla nostra città uno spazio inutilizzato in una zona strategica, vicina a servizi, negozi e abitazioni. Circa 30 posti, con la prima ora gratuita e tariffe in linea con le altre aree blu: un passo concreto per una mobilità più funzionale e vicina ai bisogni quotidiani».

Chiuso il vecchio Ospedale Civile col completamento del trasferimento al nuovo Carlo Urbani nel 2014, il parcheggio, in dimensioni più ampie, era stato messo a disposizione una prima volta in attesa della demolizione del complesso. Era stato poi chiuso in occasione dell’abbattimento nel 2021, per non riaprire più. Finanziato con 60mila euro, l’attuale intervento prevede i trenta nuovi stalli su una porzione di piazzale ridotta rispetto ad allora. La zona è «l’unica che era disponibile sotto il profilo tecnico per un parcheggio, stante le criticità presenti nelle altre aree limitrofe», ha spiegato il Comune. L’accordo tra Ast e Comune comporta il comodato d’uso gratuito in favore del secondo per 10 anni, con spese per i lavori e di gestione a carico di Piazza Indipendenza.

Sarà gratuita la prima ora di sosta nel nuovo parcheggio. «Una scelta, quella del Comune, dettata dalla volontà di garantire posti auto immediati e non a pagamento sia per chi deve recarsi al vicino distretto sanitario, sia per chi deve compiere commissioni negli esercizi commerciali ed artigianali della zona». Dalla seconda ora, viceversa, il ticket sarà come gli altri della zona blu del centro, vale a dire pari a 1,20 euro l’ora, durante le fasce orarie 9-13 e 16-20. Questo consentirà di lasciare libero e gratuito il parcheggio anche per i residenti sia durante la notte che nella fascia pomeridiana. Sarà possibile gestire la sosta (anche per l’ora gratuita) tramite parchimetro e app.

«Collocato in un’area dove servivano ulteriori posti auto con rotazione di sosta importante, questo nuovo parcheggio sarà il primo dove verrà sperimentato il turn over spinto. Sono disponibili 30 posti che l’ufficio tecnico è riuscito ad inserire nell’unico spazio disponibile dell’area dell’ex ospedale che, come noto, è di proprietà dell’Azienda sanitaria territoriale e con la quale il Comune ha stipulato apposita convenzione. Un turn over che tiene conto delle esigenze che cittadini e cittadine hanno in questa area a ridosso del centro, dove insistono servizi importanti, a partire appunto da quello sanitario, ma anche numerosi negozi, oltre che essere una zona residenziale e dunque con necessità di posti auto anche per chi vi abita. Per l’Amministrazione comunale un altro importante obiettivo sulla cura e sulle esigenze della città portato a termine».