Jesi, per l’area cani c’è lo sponsor. Via al bando

Selezione di privati per la realizzazione della zona di sgambatura in via del Burrone ma anche per la manutenzione e gestione delle altre nelle vie Anconetani, Nenni, Papa Giovanni XXIII, Mazzangrugno

JESI – Area cani, via libera della Giunta alla selezione di privati disposti a collaborare per la realizzazione della zona di sgambatura in via del Burrone ma anche per la manutenzione e gestione degli altri spazi per i cani nelle vie Anconetani, Nenni, Papa Giovanni XXIII, Mazzangrugno.

In via del Burrone, l’avviso prevede che lo sponsor provveda alla realizzazione, manutenzione ordinaria e gestione di una area cani di mille e 750 metri quadrati. Lavori da eseguire con fornitura di recinzione completa di cancelli, manodopera qualificata, acquisto di fontana da esterno, innaffiatura delle nuove piantumazioni e fornitura di arredi.

Nella zona i residenti hanno fatto pervenire al Comune, con una petizione, la richiesta di «trovare soluzione alla situazione che si è creata nelle zone limitrofe al campo Cardinaletti dove, non essendoci area adeguatamente attrezzata e recintata, i cani vengono lasciati liberi di scorrazzare attorno agli impianti sportivi e lungo la pista ciclo pedonale, causando inconvenienti tra detentori degli animali e fruitori».

Quanto alla gestione delle aree, gli sponsor dovranno provvedere alla manutenzione ordinaria del tappeto erboso e alla corretta apertura e chiusura giornaliera, il Comune si impegna a fornire piante e cestini e tre sfalci d’erba da aprile a settembre.