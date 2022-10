Jesi, appalto da 198mila euro per la raccolta rifiuti “intelligente” in tutto il centro

JESI – Poco più di 198mila euro per la fornitura delle ulteriori isole ecologiche automatizzate necessarie ad ampliare il servizio della raccolta rifiuti smart in centro storico fino alla parte alta di Corso Matteotti. L’appalto è stato affidato ad una ditta di Napoli: rientrano in conto anche trasporto e posa in opera, assistenza, manutenzione, formazione iniziale, tele/video assistenza, telecontrollo e telediagnostica delle apparecchiature e ricambi per tre anni dalla data di attivazione. Oltre alla fornitura di 90mila sacchi da 30 litri.

Altre tre nuove isole ecologiche tecnologiche andranno sistemate in via Mura Occidentali e più precisamente nella zona dell’ufficio Anagrafe, all’altezza del parcheggio multipiano e dell’ufficio centrale delle poste. Di altre si prevede la sistemazione in via Mazzini, ovvero sul retro del Teatro Pergolesi, e in Piazza Baccio Pontelli. In via XV Settembre con ogni probabilità sarà installata nelle attuali aree destinate a parcheggio disabili e carico e scarico di Piazza Pergolesi. In via XX Settembre previsto il posizionamento nella zona del Circolo Cittadino, in via Palestro invece all’ingresso del complesso San Martino. Infine nella parte aperta al traffico veicolare di Corso Matteotti, davanti al settecentesco ex ospedale Fatebenefratelli.

Alla prima postazione sperimentata dal 2019 in piazza Sansovino, è seguita nel 2021 l’istituzionalizzazione del sistema in dieci differenti postazioni del centro. Le isole già attive, oltre che in piazza Sansovino, si trovano in via Farri, Piazza Spontini, Costa Mezzalancia, vicolo Amici, via Francesco di Giorgio Martini, Piazza Nova, Largo Saponari, via Posterma nella zona della scuola Mestica e in quella all’incrocio con via delle Terme, via Suor Maria Mannori vicino all’Arco Clementino.