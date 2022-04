Jesi, arriva l’app per pagare il parcheggio solo per l’effettiva durata della sosta

JESI – Via alla convenzione tra Comune di Jesi, Jesiservizi e EasyPark Italia srl per «l’implementazione di servizi innovativi ed aggiuntivi per il pagamento dei titoli di sosta».

Il nuovo sistema consentirà a chi parcheggia negli stalli blu di pagare, mediante il telefono cellulare, una tariffa calcolata sull’effettiva durata della sosta. In particolare, si consentirà di registrare, ai fini del calcolo della tariffa commisurato alla durata effettiva della sosta, il termine iniziale e il termine finale di questa o attraverso una telefonata diretta o accedendo all’apposita applicazione “smartphone”, installata sul telefono cellulare e messa a disposizione da EasyPark.

L’addebito della sosta all’utente da parte di EasyPark può avvenire usando un credito precaricato (borsellino), ricaricabile secondo diverse modalità. Il borsellino potrà essere utilizzato per sostare presso tutti i parcheggi delle città aderenti al Servizio EasyPark, in Italia e all’estero.

Per poter effettuare il pagamento, l’utente dovrà aprire un conto prepagato (il “conto EasyPark”), ricaricabile attraverso l’uso di carte di credito o di pagamento, bonifico bancario o eventuali altri sistemi di pagamento disponibili. La tariffa sarà addebitata all’utente direttamente sul “conto EasyPark” e, all’esito del pagamento, EasyPark invierà il relativo scontrino elettronico con cui si riassumono e rendicontano le caratteristiche della transazione

La EasyPark Italia srl restituirà al Comune di Jesi quanto ricevuto dagli utenti a titolo di tariffa per la sosta nelle aree di parcheggio a pagamento, calcolata sulla base del tariffario approvato dal Comune di Jesi. Il servizio sarà erogato senza alcun costo per il Comune di Jesi e per la Jesiservizi srl e senza l’applicazione di alcuna commissione sulle prestazioni effettuate per l’intera durata della Convenzione.