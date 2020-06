Sono dovuti intervenire anche i Vigili del fuoco per estrarre il conducente di una delle due vetture coinvolte. Sul posto anche gli operatori sanitari e la Polizia Locale

JESI – Ancora un incidente in via del Prato. Questa volta si tratta di un tamponamento tra due auto. Intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre una persona rimasta incastrata nella vettura. L’incidente è avvenuto questa mattina, 9 giugno, in via del Prato, intorno alle 10. A scontrarsi due automobili.

Il personale delle Fiamme Rosse sul posto ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente di una vettura e ha messo in sicurezza le auto coinvolte. Sul posto anche il 118 e la Polizia municipale per i rilievi del caso.