Jesi, amplificatori accesi per Christian al Vox. Rock e metal per beneficenza

JESI – Distorsori e rullate per Christian. Va in scena oggi pomeriggio, domenica 14 gennaio, un compleanno rock speciale per un ragazzo affetto da Leucodistrofia di Pelizaeus-Merzbacher, malattia purtroppo degenerativa e attualmente incurabile. Al Vox di Jesi, si alterneranno ben cinque band sul palco e parte del ricavato verrà destinato alla sua famiglia per le continue terapie di cui ha bisogno. L’evento è ideato proprio da Sergio Cialona ed Emily Iavasile, i genitori di Christian, per festeggiare il suo 19° compleanno.

Madrina dell’evento sarà la campionessa olimpionica Elisa di Francisca.

«L’obiettivo dell’iniziativa – spiegano dal Vox – è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti delle patologie rare, ma facendo qualcosa di diverso, originale ed estroso, cioè coinvolgendo diverse band rock/metal. Un genere musicale che in Italia in genere viene poco apprezzato, ma che trasmette una vasta gamma di emozioni: energia, adrenalina, ribellione, gioia, senso di libertà, ma anche amicizia, generosità e solidarietà nei confronti del più debole».

La serata vedrà esibirsi ben cinque band che si alterneranno dalle ore 17.00: JD CONSPIRACY, MONSTERS OF ROCK, LEVANIA, WINTER TALES e RUN CHICKEN RUN, intervallati dal Dj Max Lelli.

Tante sono le realtà che hanno aderito, a iniziare dal VOX Live Club (che ospita l’evento), il negozio di abbigliamento vintage My Little Flow, la pizzeria Mezzometro, il microbiscottificio Frolla e il gruppo di motociclisti Black Devils MC Ancona.