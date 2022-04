Jesi, amministrative: Forza Italia sceglie Marasca

JESI – Non con Antonio Grassetti, candidato di Fratelli d’Italia che ha annunciato il suo ingresso in corsa e sabato prossimo 9 aprile si presenterà ufficialmente, ma al fianco di Matteo Marasca, aspirante sindaco e successore politico di Massimo Bacci alla guida dell’attuale maggioranza di liste civiche. È la decisione di Forza Italia, col centrodestra classico che, dunque, si divide.

A dare l’annuncio sono Massimo Montaruli, commissario comunale di Forza Italia, e Teresa Stefania Dai Pra’, vice commissario provinciale: «Al di là dei posizionamenti, Forza Italia ha apprezzato il modo di amministrare del sindaco Massimo Bacci e delle liste civiche che lo hanno sostenuto in questi due impegnativi mandati. Ci riconosciamo in pieno in questo progetto e pensiamo sia giusto dare fiducia a chi ha dimostrato di meritarsela».

Massimo Montaruli, commissario a Jesi di Forza Italia,

Proseguono i referenti del partito di Silvio Berlusconi: «Abbiamo preso atto dei risultati ottenuti in città in questi dieci anni e crediamo doveroso assicurare la continuità. Il nostro punto di riferimento, a livello locale, sarà il programma elettorale senza concentrarsi su simboli, provenienze ed esperienze dei singoli in quanto a nostro parere sono state proprio le differenti sensibilità che hanno consentito il raggiungimento di obiettivi importanti per la nostra comunità e il nostro territorio. Questa è la formula magica per continuare a far crescere Jesi e i fatti lo confermano. Pertanto Forza Italia è pronta a dare il proprio contributo con proposte concrete e persone di valore partecipando attivamente alla campagna elettorale del candidato sindaco Matteo Marasca. Fuori dalle logiche di schieramento e delle segreterie politiche la città di Jesi viene prima di tutto».

In campo, attualmente, ci sono Marco Cercaci (Italexit-Pdf), Lorenzo Fiordelmondo (centrosinistra), Antonio Grassetti (centrodestra), Matteo Marasca (attuale maggioranza civica). Si vota il 12 giugno, eventuale ballottaggio il 26 se al primo turno nessuno supera già il 50% dei consensi.