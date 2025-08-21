Jesi, Amazon e viabilità. Mangialardi: «Potenziare casello Ancona Nord e collegamento ferrovia. Ampliare via Poiole»

L’impatto di quella che sarà l’entrata in funzione del polo Amazon alla Coppetella su strade e infrastrutture del territorio è tema più volte emerso all’attenzione in questi mesi

JESI – Hub Amazon verso l’apertura e viabilità, «personalmente, ritengo assolutamente necessario il potenziamento del casello di Ancona Nord, già oggi evidentemente sottodimensionato, e il rafforzamento dei collegamenti ferroviari con l’attivazione della stazione “Jesi Interporto”. Inoltre, ritengo decisivo l’ampliamento di Via Poiole, un’opera prospettata già nel 2010 dalla Provincia di Ancona e funzionale anche alla soluzione del problema del traffico (tutt’ora intenso) legato all’attività dell’API». Lo dice il consigliere regionale, e candidato consigliere Pd, Maurizio Mangialardi, che aggiunge: «In merito alla proposta di bretella, seppure sia da considerare come un contributo valido, condivido le preoccupazioni dei Sindaci e temo che i tempi per la progettazione e realizzazione dell’opera sarebbero troppo lunghi e non compatibili con l’urgenza di una questione che, a causa dell’inerzia della Giunta Acquaroli, è destinata a presentarsi in tutta la sua gravità già nei prossimi mesi.

Maurizio Mangialardi, Pd

L’impatto di quella che sarà l’entrata in funzione del polo Amazon alla Coppetella su strade e infrastrutture del territorio è tema più volte emerso all’attenzione in questi mesi.

«Il prossimo 4 settembre – annuncia Mangialardi – parteciperò all’assemblea generale del Comitato Cittadino Coppetella presso l’Isola di Chiaravalle, un importante momento di confronto dove verrà affrontato il tema del traffico e degli spinosi nodi sulla viabilità della zona della Vallesina a seguito dell’imminente operatività dello stabilimento Amazon nel territorio comunale di Jesi. Seguo sin dall’inizio la questione Amazon, prima ancora della nascita dei comitati: ho già partecipato a molti altri incontri in precedenza, ho prodotto numerosi atti consiliari e comunicati stampa in tempi in cui non era nemmeno ancora emerso il tema delle criticità per i flussi di traffico di questa che continuo a considerare una grande opportunità per il territorio, ma da gestire in modo adeguato. Ho cercato di affrontare la questione dal punto di vista regionale, sollecitando a più riprese la Giunta Acquaroli a convocare un tavolo interistituzionale per elaborare e discutere proposte concrete infrastrutturali per evitare una prevedibile congestione dovuta all’afflusso dei lavoratori (circa mille) e dei camion merci. Ritenevo e ritengo questa iniziativa assolutamente ineludibile per permettere una adeguata partecipazione e coordinamento dei vari soggetti e portatori d’interesse coinvolti nella questione: tra gli altri, enti locali, Provincia di Ancona, Società Autostrade, RFI, Trenitalia, associazioni sindacali, ambientaliste e di categoria, esigendo da Amazon opere di mitigazione e compensative per la collettività. Un passaggio ineludibile dal punto di vista del metodo. Acquaroli, tuttavia, ha deciso di non decidere, ha rinunciato a governare i processi lasciando da soli e allo sbando i territori».