Jesi, allerta meteo. Il Comune: muoversi con cautela

JESI – Il maltempo si è abbattuto sulla Vallesina. Nottata difficile per le squadre di vigili del fuoco e della protezione civile impegnati a sanare le criticità causate dalla pioggia battente. Da questa mattina, operativa anche la Polizia locale per monitorare le condizioni delle strade.

«Segnalata piena del fiume Esino a monte di Jesi – scrive il Comune. Potrebbero verificarsi tra un paio d’ore fenomeni di esondazione nel territorio comunale. Si raccomanda pertanto di non transitare per alcun motivo né a piedi né con veicoli in prossimità del fiume o di fossi da esso alimentati. I residenti della zona saranno informati dalla Polizia locale con megafono. Restano chiusi i sottopassi di Via Fontedamo, Via Latini, Via Adeodato Pieralisi (dietro Goldengas), un tratto di Via del Burrone e la strada che porta da Via Agraria a San Marcello. Si registrano allagamenti alla zona industriale (ponte bianco), in Via Piandelmedico ed in altre parti a valle della città. Muoversi con cautela».

Per casi di reale esigenza contattare la Polizia locale allo 0731 538234.

Disposta per precauzione la chiusura immediata di 𝗣𝗼𝗻𝘁𝗲 𝗦𝗮𝗻 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼 (per Minonna – Jesi Centro). Restano chiusi i sottopassi di 𝗩𝗶𝗮 𝗙𝗼𝗻𝘁𝗲𝗱𝗮𝗺𝗼 (Jesi est), 𝗩𝗶𝗮 𝗟𝗮𝘁𝗶𝗻𝗶 e 𝗩𝗶𝗮 𝗣𝗶𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝗶 (dietro Goldengas). Prestare attenzione in prossimità di avvallamenti e fossi d’acqua.