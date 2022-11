Jesi, arriverà dal Casentino l’albero di Natale per piazza Colocci

L'incarico per la fornitura e il trasporto ad un vivaio di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo. Per il mercatino di Piazza Federico II aperta la raccolta di adesioni – fino al 29 novembre – e ricorso anche a una ditta esterna

JESI – Mille e 650 euro per l’albero di Natale in piazza Colocci. L’abete arriverà dalla Toscana, dall’area del Casentino: affidato l’incarico per la fornitura e il trasporto al “Vivaio Monte Falterona” di Pratovecchio Stia, in provincia di Arezzo.

Per il Natale 2022 il Comune ha inserito in un programma di massima l’idea di celebrare, con le Feste, anche i compleanni dei concittadini illustri Federico II, nato il 26 dicembre 1194, e Giovan Battista Pergolesi, venuto alla luce il 4 gennaio 1710. Un “Il Natale delle Natività”.

Previsti «l’allestimento di decori urbani luminosi in diverse aree del centro storico; mercatino natalizio in piazza Federico II; la mostra dei Mastri Presepai presso il chiostro di Sant’Agostino; filodiffusione lungo Corso Matteotti; l’allestimento di un palco per spettacolo di fine anno; l’allestimento di uno spazio bambini presso piazza Colocci; attività varie della Consulta delle Pace; attività di supporto di Fondazioni e Società Partecipate».

La rassegna si terrà dal 1 dicembre al 6 gennaio del nuovo anno, «con tale iniziativa ci persegue la finalità di promuovere l’immagine di Jesi e sostenere i flussi turistici durante la stagione invernale, incrementando le opportunità per l’economia locale».

Per il mercatino di Piazza Federico II aperta la raccolta di adesioni – fino al 29 novembre – e si farà ricorso anche a una ditta esterna per l’organizzazione.