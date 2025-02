Jesi, al via la rimozione dei vecchi chioschi dal mercato delle erbe

JESI – Sono iniziati questa mattina i lavori di smantellamento dei chioschi in lamiera del mercato delle erbe, ormai in disuso da tantissimi anni. Erano gli spazi di vendita di frutta, verdura e generi alimentari di un tempo, chiusi e non più riutilizzati in quanto tale struttura nel tempo non è risultata più appetibile per nuove attività. Proprio questo stato di cose ha indotto l’Amministrazione comunale a farsi carico di azioni per far tornare a vivere questo luogo nevralgico della città.

Con la rimozione dei chioschi – resteranno solo quelli gestiti dagli operatori rimasti – si potrà avere una visione d’insieme dell’intero spazio coperto e creare le premesse per condividere una progettualità futura circa il suo utilizzo.

In esso, come noto, è destinata la nuova struttura che ospiterà l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, il cui progetto è stato selezionato dal concorso di idee recentemente svolto ed i cui elaborati saranno presentati prossimamente in una mostra. Sarà il primo elemento nuovo a cui poi, in un percorso da costruire con la comunità, se ne aggiungeranno altri, in quella idea di riportare il mercato ad essere un vivo luogo di scambio, magari non solo di prodotti, ma anche di servizi.

Non è casuale, per altro, che tale intervento avvenga in maniera contestuale ad ulteriori due azioni che l’Amministrazione comunale sta sviluppando in Via Nazario Sauro: da un lato la realizzazione di spazi pedonali in grado di mettere in sicurezza il tratto che consente di arrivare in Via Cavour, dall’altro la progettazione del nuovo ascensore di Palazzo Battaglia che consentirà il definitivo abbattimento delle barriere architettoniche. Nel primo caso i lavori sono in pieno svolgimento (primo stralcio di un intervento che a seguire coinvolgerà anche il tratto iniziale di Via Gramsci), nel secondo si sta completando il progetto che dovrà essere condiviso poi con la Soprintendenza.