Jesi, al via la messa in sicurezza di via Sauro

JESI – Prenderanno il via lunedì prossimo i lavori di adeguamento e messa in sicurezza di Via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra il mercato delle erbe e l’incrocio con Via Cavour. Un tratto di strada particolarmente frequentato dai pedoni che si avvalgono del parcheggio Mercantini per recarsi in centro e che ad oggi presenta evidenti criticità, anche sotto il profilo delle barriere architettoniche.

L’intervento, per un investimento di circa 90 mila euro e già condiviso con le associazioni di categoria, interessa entrambi i lati del marciapiede. Nel tratto a destra a salire, verrà creato un camminamento in pietra arenaria che proseguirà fino alla curva di Via Gramsci, con un ampliamento, mediante pavimentazione tattile per gli ipovedenti, all’altezza dell’attraversamento pedonale che porta sul lato opposto della strada, in prossimità del torrione. Da qui, a salire e dunque sul lato sinistro della carreggiata, sarà ampliato il passaggio pedonale che conduce a Via Cavour, con il rifacimento dei sampietrini ed il livellamento tra gli stessi per garantire il comodo passaggio anche di carrozzine. Tale camminamento sarà messo in ulteriore sicurezza con delle fioriere che lo separeranno dalla sede stradale.

In ragione di questo ampliamento, da lunedì prossimo chi scende con i veicoli da Via Cavour – tra residenti ed autorizzati – non potrà più svoltare a destra per immettersi sul cavalcavia (manovra che ha presentato sempre forti criticità di sicurezza), ma dovrà obbligatoriamente proseguire a sinistra in Via Mura Occidentali.

I lavori, in questa fase, come detto, interesseranno anche il marciapiede del primo tratto di Via Gramsci, quello fino alla curva che immette sul cavalcavia. Per lo svolgimento di tale intervento sarà pertanto interdetto il traffico veicolare per il solo tempo necessario per i lavori in questo tratto. Pertanto, per quei giorni, coloro che salgono da Via Nazario Sauro avranno l’obbligo di proseguire in Via Mura Occidentali. Chi, viceversa, deve procedere verso cavalcavia e Via Gramsci potrà avvalersi di Via Mercantini, dove sarà provvisoriamente invertito il senso di marcia. Cosicché, i veicoli che salgono da Via Garibaldi, giunti all’altezza dell’incrocio posto in prossimità di Porta Garibaldi, potranno sia proseguire dritto in Via Nazario Sauro che voltare a destra in Via Mercantini con uscita sul cavalcavia di Via Gramsci.

I lavori costituiscono il primo stralcio di un intervento che, in una seconda fase, interesserà anche il primo tratto di Via Gramsci, con l’obiettivo di metterlo in sicurezza fino al raggiungimento del cavalcavia.