Jesi, Aipa acquisisce la proprietà dell’Hotel Federico II

JESI – L’Hotel Federico II passa di mano. Al termine di una lunga trattativa, la società A.I.P.A. S.r.l. ha acquisito l’integrale partecipazione di controllo (100% del capitale sociale) detenuta da FRAPI S.p.A. nella società ELFA Hotel S.r.l. (nota come Hotel e Centro Sportivo Federico II).

«L’operazione, certamente complessa, anche perché avvenuta in un periodo caratterizzato dagli effetti di forti ed inaspettati fattori di turbolenza – spiegano le società coinvolte -, centra l’obbiettivo fortemente voluto da FRAPI S.p.A., ovvero compiere ogni sforzo possibile per garantire continuità alla storia oramai più che trentennale maturata dall’Hotel Federico II. Il coinvolgimento e la disponibilità dimostrata da A.I.P.A. S.r.l., hanno dunque reso possiible il trasferimento della gestione e della proprietà in capo a soggetti portatori dei necessari requisiti di capacità ed esperienza: ciò al fine di salvaguardare non solo l’occupazione, ma anche il ruolo di indubbia centralità che una struttura di riferimento come quella del complesso alberghiero Federico II, ha saputo conquistare nel nostro territorio».

Un ringraziamento, inoltre, «a tutti i molteplici soggetti che, con il loro lavoro, abnegazione e professionalità, hanno consentito il raggiungimento di questo importante risultato tra cui il Prof. Avv.to Giacomo Porcelli, che ha seguito tutti i profili giuridici della transazione, il Dott. Guido Cesarini ed il Dott. Marco Pompedda, consulenti rispettivamente di FRAPI S.p.A. ed A.I.P.A. S.r.l. Una menzione particolare vogliamo rivolgerla infine a tutti i dipendenti dell’Hotel Federico II, al Direttore Dott. Andrea Ferrari Acciajoli, all’Amministratore Unico Dott.ssa Federica Cartuccia ed al Dott. Jacopo Pettinari, consulente di ELFA Hotel S.r.l., che di questa operazione è stato il promotore».

Due anni fa, la proprietà del Federico II ha scelto di mettere in liquidazione la società (120 camere, un centro benessere e due piscine). Avviata immediatamente la trattativa fra le parti, la situazione si è sbloccata nei mesi successivi e lo scorso aprile lo stato di liquidazione è stato revocato da Elfa Hotel. Ora la cessione per provare a ripartire con ancora più slancio.