Jesi aderisce a “M’illumino di meno” e spegne Corso e piazze

JESI – Il Comune di Jesi aderisce anche quest’anno alla campagna “M’illumino di Meno” promossa da Caterpillar per sensibilizzare le comunità sulla razionalizzazione dei consumi energetici. In particolare, per domani, giovedì 16 febbraio, che la trasmissione radiofonica di Rai 2 ha istituito come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili disattiverà la pubblica illuminazione dalle ore 18.30 alle ore 19.30 lungo l’intero corso Matteotti, e dunque fra l’Arco Clementino e Piazza della Repubblica, e poi ancora in Piazza Baccio Pontelli, in Piazza Spontini ed in Piazza Indipendenza (escluso l’arco del Magistrato).

La conferma della scelta del corso e delle piazze dal centro, come negli anni precedenti, deriva dal fatto che la disattivazione di altre vie principali della città comporterebbe contestualmente lo spegnimento di traverse e vicoli collegati al medesimo quadro elettrico con probabili problemi di incolumità.