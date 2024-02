Jesi aderisce a “M’illumino di meno” spegnendo Corso e piazze

JESI – Il Comune di Jesi aderisce anche quest’anno alla campagna “M’illumino di Meno” promossa da Caterpillar per sensibilizzare le comunità sulla razionalizzazione dei consumi energetici. In particolare, per venerdì 16 febbraio, che la trasmissione radiofonica di Rai 2 ha istituito come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, ritarderà di un’ora e mezzo l’accensione della pubblica illuminazione che sarà pertanto attivata alle ore 19.00 (anziché alle 17.30 come previsto in questo periodo) lungo Corso Matteotti e in Piazza Pergolesi, Piazza della Repubblica, Piazza Spontini e Piazza Indipendenza.

«Sono piccoli gesti – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Alessandro Tesei – che servono a sensibilizzare tutti noi rispetto ai problemi legati al consumo eccessivo di energia, in un periodo storico estremamente delicato, che necessita di maggiore consapevolezza».